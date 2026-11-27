V pražském Foru Karlín dnes večer probíhá slavnostní udílení hudebních cen Český slavík 2026, kterým provází moderátorská dvojice Aleš Háma a Ondřej Sokol. V hlavní mužské kategorii Zpěvák zvítězil Václav Noid Bárta, v kategorii Hudební skupina zvítězila rocková kapela Kabát. V kategorii Hip Hop & Rap zvítězil zpěvák a rapper Calin, ocenění Objev roku získala zpěvačka Charlotte Gottová a v kategorii Zpěvačka roku zvítězila Ewa Farna, která se zároveň stala Absolutní vítězkou ankety Český slavík 2026.
Slavnostní galavečer zahájili moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol recitačním vystoupením, při němž za hudebního doprovodu Ondřeje Gregora Brzobohatého přednášeli známé texty české i slovenské populární hudby. Následně publikum ujistili, že v roli průvodců Českým slavíkem nikdy neskončí, a Aleš Háma navázal na loňský vtip týkající se svatby Janise Sidovského a Pavla Vítka.
V hlavní mužské kategorii Zpěvák zvítězil Václav Noid Bárta, stříbrnou příčku obsadil Vojtěch Dyk a na třetím místě skončil Marek Ztracený, pro něhož bronzová soška znamená rozšíření dosavadní sbírky ocenění po roční pauze.
Vítězný Václav Noid Bárta převzal cenu z rukou herců Miroslava Donutila a Pavla Zedníčka. Druhý v pořadí Vojtěch Dyk při děkovné řeči poděkoval své ženě, přátelům i hudebníkům a vyzval publikum v sále ke společnému zpěvu.
Marek Ztracený, který byl v minulosti zvyklý obsazovat první příčku, přijal třetí místo s nadhledem a před plným sálem uvedl, že výsledek bere pozitivně, protože bronzového slavíka dosud neměl a tímto je jeho sbírka kompletní. Zároveň poznamenal, že čím více lidí chodí na jeho koncerty, tím méně hlasů dostává v samotné anketě.
Zpěvák má za sebou náročný rok, během něhož si začátkem srpna splnil dosud největší kariérní sen v podobě velkého koncertu na pražské Letenské pláni, kam jako první český interpret přilákal přes sedmdesát tisíc fanoušků. Kromě vystoupení v Praze navázal na dřívější vyprodané koncerty ve fotbalovém stadionu v Edenu a odehrál také několik komornějších koncertů na Šumavě, kde si postavil dům.
V kategorii Hudební skupina zvítězila rocková kapela Kabát. Její členové si však ocenění nemohli převzít osobně v pražském Foru Karlín, protože se v době slavnostního večera nacházeli na koncertním turné na Slovensku, odkud divákům poslali pozdrav společně se záběry ze svých vystoupení.
Stříbrnou příčku mezi skupinami obsadila formace Chinaski, jejíž frontman Michal Malátný při přebírání ceny poděkoval fanouškům za hlasy i za podporu na letních koncertech. Vzhledem k blížícím se Vánocům zároveň popřál, aby lidé mohli svobodně zpívat o tom, co je trápí i co je těší, s tím, že taková možnost není samozřejmostí.
Bronzového slavíka v téže kategorii získala skupina Mirai, jejíž vítězství na pódiu oznámil módní návrhář Osmany Laffita. Zpěvák Mirai Navrátil, který se nedávno stal otcem, v děkovné řeči s nadsázkou apeloval na přítomné v sále i televizní diváky v souvislosti s loňskou nízkou porodností v Česku a položil otázku, kdo bude za deset let poslouchat hudbu a vyprodávat velké haly.
Navrátil v projevu také dodal, že jejich kapela už má více dětí než vydaných alb, a zároveň vyjádřil radost nad tím, že jejich kamarád je zdravotně v pořádku a dostal se ze všech potíží. Vyhlášení výsledků doprovodily i žertovné výměny mezi moderátory Alešem Hámou, Ondřejem Sokolem a hostem večera Ladislavem Špačkem, který komentoval extravagantní vzhled umělců.
V kategorii Hip Hop & Rap v anketě Český slavík 2026 zvítězil zpěvák a rapper Calin, za nímž na druhém místě skončila formace Atmo Music a třetí příčku obsadil Viktor Sheen. Ani jeden z oceněných interpretů si však pro svou sošku do sálu osobně nepřišel.
Bronzového slavíka získal Viktor Sheen, který se na slavnostní večer nedostavil a nezaslal ani děkovný vzkaz. Stříbrnou pozici vybojovalo uskupení Atmo Music, jehož členové sice rovněž nedorazili, ale poslali do sálu alespoň krátkou zdravici, v níž s nadsázkou uvedli, že zřejmě vyhráli nějakou cenu, poděkovali a popřáli přítomným hezký večer.
Hlavní cenu v této kategorii předával Jakub Prachař, kterého moderátoři večera Aleš Háma a Ondřej Sokol s humorem označili za hovado s připomínkou, že loni byl prý zrůdou, na což herec s úsměvem reagoval poznámkou, že vlastně stoupá. Prachař následně vyhlásil vítězství Calina a cenu za něj sám převzal.
Své zastoupení na pódiu Prachař zdůvodnil vtipným komentářem o tom, že Calin je tím nejlepším, co Brno nabízí, ale město se podle něj nachází v krizi, předělává se a navíc tam nasněžilo, takže se nikdo nedostane ven ani dovnitř. Dodal také, že mu vítěz potrubní poštou poslal zprávu o tom, že se chystá evakuační tunel.
Sám Calin poslal divákům zdravici, ve které za ocenění upřímně poděkoval, přičemž poznamenal, že se nepovažuje za správného kandidáta v této kategorii, a pogratuloval dalším mladým talentům. Moderátoři galavečera si z neúčasti všech tří oceněných dělali legraci a s trofejemi, které na pódiu zůstaly bez majitelů, se před kamerami mazlili.
Ocenění Objev roku získala zpěvačka Charlotte Gottová, jejíž jméno na pódiu vyhlásila Helena Vondráčková. Mladá interpretka se přímého přenosu osobně nezúčastnila, protože pobývá v zahraničí, a tak za ni sošku i šek na dvě stě tisíc korun převzala zpěvačka Monika Absolonová.
Helena Vondráčková před vyhlášením vítězky popřála mladým talentům, aby nic nevzdávali, šli stále dopředu a věnovali se zvolené cestě s plným nasazením a láskou. Po oznámení výsledku s nadsázkou dodala, že vítězství tak trochu tušila, čímž vtipně odkázala na slavnou větu jejího otce Karla Gotta, který při přebírání svých cen pravidelně tvrdil, že úspěch vůbec nečekal.
Sama Charlotte Gottová zaslala do sálu děkovnou videonahrávku, ve které vyjádřila lítost nad tím, že nemůže být přítomna osobně, a vysvětlila, že v cizině momentálně pracuje na nové hudbě. V krátkém vzkazu zároveň poděkovala svému otci s tím, že bez něj by možná takové ocenění nepřebírala tak brzy.
Monika Absolonová na pódiu v zastoupení oceněné připomněla, že ji zná odmalička, a uvedla, že Charlotte by jistě ráda poděkovala svým rodičům, sestře i babičce. Zdůraznila také, že nést příjmení Gott je v hudební branži velkou zátěží, přesto se mladá zpěvačka statečně rozhodla do tohoto prostředí vstoupit a jít si vlastní cestou, přičemž jí popřála, aby šlo o první cenu z mnoha dalších.
V kategorii Zpěvačka roku zvítězila Ewa Farna, která si tak odnesla další zlaté ocenění. Na druhém místě skončila Lucie Bílá, pro niž letošní ročník připomíná třicet let od chvíle, kdy získala svého prvního Slavíka, a třetí příčku obsadila Monika Absolonová.
Ewa Farna při děkovné řeči poděkovala všem fanouškům za hlasy s tím, že je neodradilo ani její vystupování v soutěži SuperStar. Zároveň poznamenala, že když je někdo hlasitý, někteří lidé si hlasování rozmyslí, což by podle svých slov naprosto pochopila.
Zpěvačka označila letošní rok za neuvěřitelný, protože podle ní šlo zároveň o její nejúspěšnější i nejneúspěšnější rok. Dodala, že nikdy neměla tolik důvodů k radosti a slavení jako letos a zároveň nikdy v žádném roce tak často neplakala, přičemž tyto protichůdné pocity se občas potkají ve stejnou chvíli.
Při projevu, v němž zjevně narážela na svůj rozchod s manželem Martinem Chobotem, přemáhala dojetí. Poděkovala své manažerce, která je zároveň její kamarádkou, svým dvěma dětem i všem, kdo se podíleli na koncertě v Edenu.
Absolutní vítězkou ankety Český slavík 2026 se stala rovněž Farna. Její vystoupení při přebírání hlavní trofeje doprovázelo silné dojetí a od publika v pražském Foru Karlín se jí dostalo ovací vestoje.
Z pódia nicméně pozdravila své děti, o nichž doufala, že v tuto noční hodinu už spí, a vyznala se z toho, že je miluje i přesto, že situace bývá občas náročná, přičemž vyjádřila radost z toho, že je má. Současně pozvala fanoušky na chystané festivalové koncerty a poděkovala také autorům textů svých písní.
Součástí závěru slavnostního večera bylo rovněž uvedení dvou hudebních legend do Síně slávy Českého slavíka. Tohoto ocenění se letos dočkali bratři Jan a František Nedvědovi. Ocenění pro oba folkové a trampské písničkáře páteční galavečer uzavřelo.
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Zdroj: Jan Hrabě