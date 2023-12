Čerství držitelé Českého slavíka 2023: Překvapení kapely O5 a Radeček

Podle zpěváka Tomáše Poláka je to malý dárek všem fanouškům za velkou podporu, kterou se kapele z jesenických hor v anketě popularity dostalo. Při hlasování získala více hlasů než nominované hity od kapel Mirai, Jelen a zpěváka Marka Ztraceného.

„Tahle cena patří stoprocentně našim fanouškům. Slavík není naše zásluha, ani ji nemáme díky nějaké porotě nebo akademii. Písničce Hory poslali tisíce hlasů naši fanoušci a jen díky nim zvítězila v obrovské konkurenci skvělých songů. Vážíme si toho a nikdy vaši přízeň nebudeme brát jako samozřejmost,“ prohlásil Tomáš.

Právě se přehrává: O5 a Radeček - Hory (Slavík Party Edit) O5 a Radeček - Hory (Slavík Party Edit) Video: O5 a Radeček

Jako poděkování kapela nyní vydává nově zprodukovanou verzi oceněné písně Hory. Známý slogan „Sorry, že mám rád hory!“ si tak mohou lidé zpívat v nové aranži a mixu.

„Písní o horách jsme chtěli udělat radost všem, kteří mají nadhled, na věci se rádi kouknou seshora a nebojí se do toho občas šlápnout. Oslovujeme všechny, kteří se na hory vydávají v zimě nebo v létě, na túry, výšlapy, pěšky i na kole nebo prostě za čímkoliv, co mají rádi. My sami k horám máme velmi intimní vztah, vždyť všichni pocházíme z Jeseníků,“ připomněl zpěvák Radečků.

Píseň Hory kromě vítězství v anketě Český slavík slaví úspěch také v rádiovém éteru, kde patří již několik měsíců mezi nejhranější singly. Skladbu doprovází celý projekt Hory, který zahrnuje výzvu Český Everest, speciální merch do hor nebo chystané turné, které startuje 9. prosince ve ski areálu v Karlově pod Pradědem. Patronem projektu Hory se stal nejúspěšnější český horolezec Radek Jaroš.