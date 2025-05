Zelenskyj: Trump musí pochopit, že překážkou míru je Putin. Co mu řekl ve Vatikánu ale neprozradí

V rozhovoru pro skupinu novinářů v prezidentském paláci v Kyjevě Zelenskyj uvedl, že se chystá ve čtvrtek odcestovat do Turecka, bez ohledu na to, zda Putin na plánované jednání skutečně dorazí. „Trump musí uvěřit, že Putin lže. My musíme jednat rozumně, abychom ukázali, že to nejsme my, kdo brání míru,“ prohlásil Zelenskyj.

Ukrajinský prezident má naplánované setkání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoğanem v Ankaře, ale je připraven v případě potřeby okamžitě přeletět do Istanbulu. „Pokud Putin nepřijede a bude dál hrát hry, pak to bude důkaz, že o ukončení války nemá zájem,“ dodal.

Putin v nečekaném televizním projevu oznámil ochotu k přímým rozhovorům se Zelenským bez předběžných podmínek. Zelenskyj reagoval výzvou k osobnímu setkání v Turecku a zopakoval, že Ukrajina trvá na předchozím návrhu Spojených států na třicetidenní příměří jako předpokladu pro jakékoli rozhovory.

Trump, který v těchto dnech navštívil Saúdskou Arábii, naznačil možnost osobní účasti na jednáních v Turecku. „Domnívám se, že oba lídři tam budou. Přemýšlím, že bych tam přiletěl také,“ řekl Trump v pondělí.

Zelenskyj označil potenciální přítomnost amerického prezidenta za důležitou záruku. „Pokud Trump přicestuje, přiměje tím možná i Putina, aby dorazil. Spojené státy mohou v takové situaci sehrát klíčovou roli,“ uvedl. Trumpův zvláštní vyslanec pro Ukrajinu Keith Kellogg prohlásil, že se rýsuje možnost trojstranného summitu, na který by se měl připojit i šéf diplomacie Marco Rubio a emisní zprostředkovatel Steve Witkoff.

Kreml však naznačil, že Putin zřejmě nikam necestuje. Podle mluvčího Dmitrije Peskova do Istanbulu odjede pouze ruská delegace, v jejímž čele bude zřejmě náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Ten zopakoval tradiční ruské požadavky – „denacifikaci“ Ukrajiny a uznání anektovaných území.

Zelenskyj upozornil, že bez přímé dohody lídrů nemá smysl začínat s rozhovory na nižší úrovni. „Chci, abyste pochopili, proč bych se s Putinem setkal. Na všem se neshodneme, máme odlišné hodnoty i pohledy na svět. Ale musíme najít cestu, jak válku ukončit,“ uvedl.

Připomněl předešlé neúspěšné rozhovory v Saúdské Arábii, kde Spojené státy působily jako prostředníci. „Bez signálu shora tyto formáty nefungují,“ řekl. Nevyloučil však, že Ukrajina nakonec vyšle delegaci nižší úrovně. „Nevím. Možná Američané nebo někdo jiný budou chtít tento formát znovu spustit. Možná,“ připustil.

Diplomatická aktivita zesílila poté, co v sobotu navštívili Kyjev lídři Francie, Německa, Polska a Británie – jen den po vojenské přehlídce v Moskvě, která připomínala 80. výročí vítězství SSSR ve druhé světové válce. Tito evropští lídři dali Putinovi ultimátum: do pondělí přijmout příměří, nebo čelit novým sankcím. Putin odpověděl návrhem na jednání, ale bez příměří.

Zelenskyj mezitím vyjádřil naději, že nové sankce budou na programu v případě, že se ve čtvrtek nedosáhne žádné dohody. „Věřím, že prezident Trump není proti sankcím. A že v Kongresu existuje politická vůle je schválit,“ uvedl. Podle něj v příštích dnech proběhnou konzultace o americkém postupu, ale detaily nechtěl sdělit.

Ukrajina se snaží udržet si přízeň Trumpovy administrativy i po únorovém neúspěšném jednání v Bílém domě. Zelenskyj naznačil, že vztahy se zlepšily, zejména po pozitivním setkání s Trumpem na pohřbu papeže Františka ve Vatikánu.

Zelenskyj odmítl prozradit, co Trumpovi tehdy řekl. „Vím, proč jsme si tak dobře popovídali. Ale nemohu to říct,“ řekl.

Britské a francouzské diplomacie poskytují Ukrajině v těchto týdnech častější poradenství ohledně vztahů s USA. Zelenskyj ocenil blízkou komunikaci s evropskými spojenci, zejména s francouzským prezidentem Macronem, který podle něj jedná kreativně a s odvahou.

Po čtvrteční návštěvě Turecka má Zelenskyj v plánu odcestovat do Albánie na setkání evropských lídrů a poté zvažuje účast na nedělní inaugurační mši nového papeže Lva XIV. v Římě.

„Možná se to stane. Zatím nevíme, co tento týden přinese. Jsme v bodě, kdy opravdu nevíme, co bude zítra,“ uzavřel Zelenskyj.