Orbán a Le Penová slaví. Výhra Nawrockého by mohla pomoci Babišovi, píše The Guardian

Podle oficiálních výsledků získal Nawrocki 50,89 % hlasů, zatímco jeho soupeř Rafał Trzaskowski, liberální starosta Varšavy a blízký spojenec Tuska, obdržel 49,11 %. Oba kandidáti si v neděli večer krátce po zveřejnění prvních odhadů nárokovali vítězství, protože exit polly ukazovaly těsný výsledek ve prospěch Trzaskowského. Vítězství Nawrockého bylo potvrzeno až v pondělí ráno.

Nawrockého triumf podle The Guardian okamžitě uvítali přední představitelé evropské krajní pravice. Maďarský premiér Viktor Orbán na sociálních sítích pogratuloval „fantastickému vítězství“ a těší se na spolupráci s 42letým konzervativcem, který dosud nezastával žádnou volenou funkci. Francouzská politička Marine Le Penová označila výsledek za „dobrou zprávu“ a za odmítnutí „bruselské oligarchie“, která podle ní vnucuje evropským národům „autoritářské politiky“ a „federalistické ambice“.

Přestože role polského prezidenta je převážně reprezentativní, hlava státu má pravomoci v oblasti zahraniční politiky, obrany a zejména disponuje právem veta, kterým může blokovat návrhy zákonů přijaté parlamentem. Překonat prezidentské veto je možné jen se 60% většinou, kterou Tuskova vládní koalice v současném Sejmu nemá.

To znamená, že Nawrocki bude mít klíčovou roli v tom, zda se Tuskově vládě podaří prosazovat ambiciózní reformy. Jeho vítězství by mohlo de facto proměnit Tuskovu vládu v tzv. „chromou kachnu“ až do příštích parlamentních voleb v roce 2027. Podle profesora Alekse Szczerbiaka z britské University of Sussex bude situace nyní ještě obtížnější než za prezidenta Andrzeje Dudy, protože Nawrocki získal nový a čerstvý mandát, který vyplývá z voleb, jež se v mnoha ohledech změnily v referendum o vládě.

V předvolební kampani se oba kandidáti vymezovali s výrazně odlišnými vizemi budoucnosti Polska. Trzaskowski prosazoval liberální hodnoty, jako je legalizace registrovaného partnerství pro LGBTQ+ osoby či liberalizace potratových zákonů. Oproti tomu Nawrocki, který vychází z konzervativního katolického světonázoru, slíbil, že bude bránit „tradiční rodinu“ a že podobné návrhy vládní koalice bude vetovat.

Jeho vítězství tak pravděpodobně zastaví nebo výrazně zpomalí veškeré legislativní pokusy vlády směřující k liberalizaci společenských otázek. Podle kritiků hrozí i to, že se Polsko začne opět politicky vzdalovat jádru Evropské unie.

Nawrocki je znám svou euroskeptickou rétorikou a v minulosti ostře kritizoval zásahy Bruselu do domácí politiky. Očekává se, že bude usilovat o spojenectví s podobně smýšlejícími lídry, jako jsou Viktor Orbán nebo Andrej Babiš, čímž může přispět k dalšímu rozkolu uvnitř Unie, která se právě teď snaží udržet jednotu tváří v tvář výzvám jako je válka na Ukrajině nebo obchodní napětí se Spojenými státy.

Nawrockého kampaň měla navíc silnou podporu z amerického prostředí – konkrétně od hnutí MAGA kolem prezidenta Donalda Trumpa. Podle Krzysztofa Izdebského z nadace Stefana Batoryho jeho vítězství znamená, že „Trump bude mít větší vliv na dění v polské politice“.

V reakci na výsledek naznačil významný poslanec strany Právo a spravedlnost (PiS), Przemysław Czarnek, že strana brzy zahájí snahu o rozbití Tuskovy koalice a sestavení nové pravicové většiny. „Možná ne už zítra, ale od úterý začneme velmi energickou práci na tom, abychom dali polskému národu další dárek – konec Tuskovy vlády,“ prohlásil.

Borys Budka z Občanské platformy, hlavní vládní strany, označil plánovaný postup PiS za pokus o „svržení legálně zvolené vlády“ a dodal, že nyní bude pro kabinet velmi obtížné prosazovat „dobré iniciativy“.

Evropští lídři se snaží zachovat klidný tón, i když výsledek oslabuje nedávné postavení Polska jako jednoho z hlavních hlasů v EU. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vyjádřila přesvědčení, že spolupráce s Polskem bude „velmi dobrá“ i nadále. Německý prezident Frank-Walter Steinmeier poslal Nawrockému blahopřání s důrazem na spolupráci „na základě demokracie a právního státu“.

Podle pozorovatelů však hrozí, že Polsko ztratí vliv, který si znovu vybudovalo po loňské změně vlády, a že vítězství Nawrockého povzbudí další populistické síly ve střední Evropě – zejména v Česku, kde se na podzim konají důležité volby a Andrej Babiš opět usiluje o moc. Právě výhra Nawrockého by podle serveru mohla Babišovi pomoci.