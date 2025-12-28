Trump přivítá Zelenského. Zbývá deset procent a plán bude hotový, tvrdí Kyjev

Trumpova soukromá rezidence Mar-a-lago se dnes stane centrem diplomatického úsilí kolem Ukrajiny. Její prezident Volodymyr Zelenskyj dorazí na jednání s americkým protějškem. Očekává se, že oba politici povedou diskuze o bezpečnostních zárukách či územních otázkách.
Zelenskyj a Trump mají diskutovat o novém dvacetibodovém mírovém plánu, jenž vznikl úpravou původního návrhu amerického speciálního vyslance Steva Witkoffa. Podle britské stanice BBC se očekává, že ukrajinský lídr zvedne témata bezpečnostních záruk pro Kyjev či územních ústupků.
Palčivým bodem rozhovorů dosud byla otázka kontroly nad Donbasem. Zelenskyj v poslední době připustil možnost vzniku volné ekonomické zóny. Kreml na jeho výzvu ke stažení vojsk z oblasti, pokud to samé učiní i ruská armáda, zatím nereagoval.
Zelenskyj v týdnu řekl deníku Kyiv Post, že Ukrajina se svými spojenci z 90 procent dokončila práci na dvacetibodovém mírovém plánu. Zároveň potvrdil, že se šéfem Bílého domu se má setkat během probíhajícího víkendu. "Naším cílem je dostat se na 100 procent. Každé setkání a každá konverzace nás přibližují vytouženému výsledku," konstatoval.
Ukrajinský lídr naznačil, že připraveny jsou dokumenty ohledně bezpečnostních garancí či ekonomických dohod. "Je tam několik dokumentů a my doufáme, že budeme mít šanci o všech diskutovat. Ekonomické dohody jsou zatím jen návrhy, potřebujeme objasnit jejich směřování," vysvětlil Zelenskyj.
Moskva zatím své stanovisko k novému návrhu mírové dohody nesdělila. Ruský prezident Vladimir Putin nicméně v sobotu prohlásil, že Ukrajina "nespěchá na mírové řešení konfliktu". Kyjevu vzkázal, že je případně připraven dosáhnout svých cílů vojensky.
Válka na Ukrajině trvá již přes tři a půl roku. Vypukla 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země.
Leden bude v české politice důležitým měsícem. Nového předsedu si zvolí občanští demokraté, vedení si vyberou i Piráti jako další opoziční strana. Nejvyšší funkci bude obhajovat Zdeněk Hřib, který bude mít nejméně jednoho vyzyvatele. Je také několik uchazečů o pozice místopředsedů.
Zdroj: Jan Hrabě