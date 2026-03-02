Izrael zahájil nálety v Libanonu. Kypr terčem útoku Íránu, v Kuvajtu se zřítily americké stíhačky

Válečný konflikt na Blízkém východě se v posledních hodinách dramaticky rozšířil na novou frontu v Libanonu. Izraelské nálety na hlavní město Bejrút a jižní části země si podle předběžných zpráv libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly nejméně 31 mrtvých. Dalších 149 osob utrpělo při těchto úderech zranění, přičemž úřady varují, že bilance obětí pravděpodobně ještě poroste s tím, jak záchranáři prohledávají zasažené oblasti.
Eskalaci spustilo noční ostřelování izraelského města Haifa, na které rakety odpálilo hnutí Hizballáh. Tato šíitská milice, která je dlouhodobě podporována Íránem, se tak přímo vložila do rozšiřujícího se regionálního střetu. Izrael na útok odpověděl rozsáhlou vzdušnou ofenzivou, která se zaměřila na bašty Hizballáhu v jižních předměstích Bejrútu a také na lokality v těsné blízkosti tamního mezinárodního letiště.
Náčelník generálního štábu izraelské armády Eyal Zamir potvrdil, že Izrael zahájil proti Hizballáhu cílenou ofenzivní kampaň. Podle jeho slov již armáda není pouze v defenzivě, ale přechází do útoku, který má trvat několik dní. Zamir zdůraznil, že země se musí připravit na intenzivní boj v několika vlnách, což vyžaduje vysokou míru bojové připravenosti a neustálé ofenzivní nasazení.
Situace je kritická zejména na jihu Libanonu, kde izraelská armáda vyzvala obyvatele více než 50 vesnic k okamžité evakuaci. Celá oblast je pod silnou palbou a pohyb civilistů je v zasažených zónách extrémně nebezpečný. Přestože Hizballáh utrpěl v předchozích konfliktech před 18 měsíci značné ztráty, jeho ideologické a finanční sepětí s Íránem vedlo k jeho nevyhnutelnému zapojení do nynějšího celoexportního konfliktu.
Napětí se přeneslo také na Kypr, kde se britská základna RAF Akrotiri stala terčem nočního útoku íránského dronu. Britské ministerstvo obrany uvedlo, že škody na základně jsou minimální a provoz pokračuje bez přerušení. Jako preventivní opatření však armáda rozhodla o přesunu rodinných příslušníků personálu ze základny do náhradního ubytování v jiných částech ostrova, aby zajistila jejich maximální bezpečí.
Britské úřady momentálně intenzivně vyšetřují, odkud přesně byl útočný dron vypuštěn. Zároveň odmítly spekulace o tom, že by část personálu měla být z Kypru poslána domů. Základna RAF Akrotiri, která se nachází na britském suverénním území, nadále plní své úkoly spojené s ochranou britských zájmů v regionu, přestože bezpečnostní opatření byla výrazně zpřísněna.
Zprávy o incidentech přicházejí také z Kuvajtu, kde se dnes ráno zřítilo několik amerických stíhacích letounů. Kuvajtské ministerstvo obrany potvrdilo, že posádky strojů nehodu přežily bez zranění. Piloti byli evakuováni a převezeni do nemocnic na kontrolní vyšetření, přičemž jejich stav je podle oficiálního vyjádření stabilizovaný.
Okolnosti pádu amerických letadel v Kuvajtu jsou předmětem společného vyšetřování kuvajtských a amerických úřadů. Zatím není jasné, zda havárie přímo souvisela s bojovou činností v regionu, nebo šlo o technickou závadu. Blízký východ se tak nachází v situaci, kdy je do konfliktu zapletena již téměř každá země v oblasti, což zásadně komplikuje veškeré diplomatické i záchranné snahy.
Související
Izraelská armáda povolala do služby 100 000 rezervistů. V dalších zvýší intenzitu útoků na Írán
„Nezapomeneme na 7. říjen.“ Izraelská armáda opět udeřila v srdci Teheránu, Írán slibuje pomstu
Izraelská armáda , Izrael , libanon , Americká armáda (U.S. AIR FORCE)
Aktuálně se děje
před 17 minutami
Útok Hizballáhu na Izrael považuje Libanon za „pokus o sebevraždu“ celé země
před 1 hodinou
Izrael zahájil nálety v Libanonu. Kypr terčem útoku Íránu, v Kuvajtu se zřítily americké stíhačky
před 1 hodinou
Zasedla Bezpečnostní rada státu. Pro Čechy poletí do Ománu čtyři letadla
před 3 hodinami
Počasí: Jarní teploty budou pokračovat i příští víkend
včera
Izraelská armáda povolala do služby 100 000 rezervistů. V dalších zvýší intenzitu útoků na Írán
včera
Při nové vlně útoků bylo zasaženo ústředí íránské státní televize. Internet v zemi prakticky nefunguje
včera
Izrael shodil na Írán za 30 hodin 2000 bomb. Americká armáda nasadila stealth bombardéry B-2
včera
Politico: Írán po začátku útoku zoufale hledal pomoc v Moskvě. Dostal jen slovní podporu
včera
Při jediném úderu zemřelo 48 íránských lídrů, prohlásil Trump. Co bude dál ale nikdo neví, varuje exšéf CIA
včera
Írán chce vybrat nového vůdce do dvou dní. Svrhněte islámskou republiku, dokud můžete, vyzval Íránce Pahlaví
včera
Írán zaútočil na americkou letadlovou loď USS Abraham Lincoln. Rakety k ní ale nedoletěly
včera
Írán bude po zabití Chameneího řídit tříčlenná rada, povede ji ajatolláh Alíréza Aráfí
včera
Konflikt v Íránu má tři scénáře vývoje, tvrdí Macinka. Kvůli Čechům v zahraničí svolal krizový štáb
včera
Írán vypálil rakety směrem ke Kypru, varuje Británie
včera
Česká republika je připravena okamžitě vyslat repatriační letadla pro své občany, oznámil Babiš
včera
Írán zahájil další vlnu raketových útoků. Nad Abú Dhabí se ozývají silné exploze
včera
OBRAZEM: Tradiční Matějská pouť opět rozzářila pražské Výstaviště
včera
Co teď čeká Írán? Zemi povede vytvořená rada, čeká ji boj o přežití režimu
včera
„Nezapomeneme na 7. říjen.“ Izraelská armáda opět udeřila v srdci Teheránu, Írán slibuje pomstu
včera
Po smrti je nejen ajatolláh. Zahynula Chameneího dcera, zeť, vnouče a 40 íránských představitelů
Sobotní nálety Spojených států a Izraele na íránské území si vyžádaly životy nejvyšších představitelů země. Nejkritičtější zprávou, která zasáhla Teherán, je úmrtí nejvyššího íránského vůdce, ajatolláha Alího Chameneího. Ten byl zabit v sobotu ráno přímo ve své kanceláři, což představuje bezprecedentní zásah do samotného centra moci islámské republiky.
Zdroj: Libor Novák