Počasí: Jarní teploty budou pokračovat i příští víkend

Českou republiku čeká příští víkend převážně jasná až polojasná obloha.
Meteorologové z ČHMÚ.cz ve své předpovědi uvádí, že se v Česku místy mohou o nadcházejícím víkendu vyskytovat mlhy, a to i mrznoucí, nebo nízká oblačnost.
Noční teploty budou klesat k hodnotám mezi +3 a -2 °C. Přes den se pak rtuť teploměru vyšplhá na příjemných 11 až 16 °C. Podobné počasí nás přitom čeká v průběhu celého tohoto týdne.
V místech, kde se udrží nízká oblačnost po delší dobu, se však budou denní maxima pohybovat pouze kolem 7 °C.
Sobotní nálety Spojených států a Izraele na íránské území si vyžádaly životy nejvyšších představitelů země. Nejkritičtější zprávou, která zasáhla Teherán, je úmrtí nejvyššího íránského vůdce, ajatolláha Alího Chameneího. Ten byl zabit v sobotu ráno přímo ve své kanceláři, což představuje bezprecedentní zásah do samotného centra moci islámské republiky.
