Ostře sledované Světové zdravotnické shromáždění začalo. Chce se stát historickým momentem pro lidstvo

Libor Novák

18. května 2026 16:07

WHO
WHO Foto: president.gov.ua

V Ženevě začalo ostře sledované zasedání Světového zdravotnického shromáždění. Úvodního slova se ujal prezident shromáždění Victor Atallah Lajam, který ve svém projevu zdůraznil, že globální zdraví se neměří množstvím schválených dokumentů, ale počtem zachráněných lidských životů. Apeloval na přítomné delegáty, aby z tohoto zasedání udělali historický moment pro celé lidstvo. Po úvodních ceremoniích začali zástupci jednotlivých států projednávat oficiální program schůze.

Hlavní pozornost celého shromáždění se upírá k blížícímu se vystoupení generálního ředitele Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse. Ten již během dopolední části programu seznámil přítomné s tím, jak se organizace v průběhu let proměnila, aby dokázala lépe reagovat na měnící se potřeby členských států. Vyzdvihl vznik nové vědecké divize a zmínil také průlomový lék na HIV lenacapavir, který organizace prekvalifikovala v roce 2025.

Ve svém odpoledním projevu má šéf WHO předložit podrobné aktualizace týkající se dvou závažných zdravotních hrozeb, kterým svět v současnosti čelí. Jedná se o novou epidemii eboly v Africe a nedávné šíření hantaviru. Tedros již dopředu poděkoval španělským představitelům za jejich zásadní pomoc při řešení krize na palubě lodi zasažené hantavirem, když úřady povolily plavidlu zakotvit na Kanárských ostrovech a koordinovaly repatriaci osob.

Zmíněná loď MV Hondius, plující pod nizozemskou vlajkou, dorazila v pondělí po více než měsíci na moři do svého cílového přístavu v Rotterdamu. Na palubě plavidla, které vezlo zhruba 150 pasažérů a členů posádky z 23 zemí, se před časem objevila nákaza hantavirem, což vedlo k uvalení nucené karantény. V současné době zůstává na lodi v nizozemském přístavu již pouze posádka.

Během této plavby zemřeli celkem tři lidé, konkrétně manželský pár z Nizozemska a jedna žena z Německa. U dvou z těchto obětí byla přítomnost hantaviru oficiálně potvrzena. Celkový počet infikovaných osob z této výletní lodi vzrostl na jedenáct poté, co kanadské úřady v neděli potvrdily další případ nákazy. Podle šéfa WHO nicméně neexistují žádné známky toho, že by šlo o začátek rozsáhlejší epidemie, i když kvůli dlouhé inkubační době viru nelze v dalších týdnech vyloučit objevení nových případů.

Mnohem větší starosti dělá zdravotníkům aktuální situace v Africe, kde Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli ebole stav veřejného ohrožení mezinárodního významu. Generální ředitel Afrického centra pro kontrolu a prevenci nemocí Jean Kaseya uvedl, že narůstající počet případů v Demokratické republice Kongo a v Ugandě je momentálně jeho největší obavou. V obou zemích dohromady je již evidováno nejméně 395 podezření na infekci.

Drtivá většina těchto případů se nachází v konžské východní provincii Ituri. Mimo hranice tohoto státu se nákaza rozšířila zatím prostřednictvím dvou potvrzených případů do sousední Ugandy, přičemž oba infikovaní lidé do země přicestovali právě z Konga. Jeden z nich nemoci podlehl. Kvůli vážnému riziku lokálního a regionálního šíření vyhlásily vysoký stupeň ostražitosti také další sousední státy, konkrétně Rwanda a Jižní Súdán.

Podle vyjádření představitelů afrického zdravotního úřadu si epidemie vyžádala již více než 100 lidských životů. Ministerstvo zdravotnictví Demokratické republiky Kongo v této souvislosti hovoří o přibližně 350 podezřelých případech a 91 potvrzených úmrtích. Mezi oběťmi je podle informací WHO také nejméně čtyři zdravotníci. Nákaze nebo riziku infekce bylo podle zdrojů stanice CBS News vystaveno rovněž minimálně šest občanů Spojených států.

Situaci výrazně komplikuje skutečnost, že současné ohnisko je způsobeno specifickým kmenem Bundibugyo. Proti tomuto druhu viru totiž v současné době nejsou k dispozici žádné schválené léky ani účinné vakcíny. Ty existují pouze pro kmen Zaire, na Bundibugyo však nezabírají. Úmrtnost se při předchozích epidemiích způsobených tímto kmenem pohybovala kolem 30 %.

Ebola se mezi lidmi šíří prostřednictvím infikovaných tělesných tekutin, jako je krev nebo zvratky. Prvotní symptomy se objevují náhle v rozmezí dvou až jednadvaceti dnů od nakažení a připomínají chřipku, projevují se zejména horečkou, bolestí hlavy a únavou. Později se přidává zvracení, průjem a selhávání orgánů, přičemž někteří pacienti trpí vnitřním i vnějším krvácením. Celá epidemie obvykle začíná přenosem viru z nakažených zvířat, například kaloňů, na člověka. Zdravotní úřady proto naléhavě vyzývají k dodržování přísné hygieny a zvýšené opatrnosti, zejména během pohřbů zemřelých.

před 3 hodinami

FP: Zprávy o hrozícím pádu Putina může vypouštět sám Kreml. Ve hře jsou tvrdší represe a čistky

Související

Světová zdravotnická organizace (WHO)

Svět mobilizuje síly ve snaze potlačit nové ohnisko eboly

Mezinárodní společenství mobilizuje síly k potlačení nového ohniska nákazy virem ebola v Demokratické republice Kongo a v sousední Ugandě. Epidemie infikovala stovky lidí a vyžádala si desítky podezřelých úmrtí, přičemž Spojené státy již podnikají kroky k evakuaci malé skupiny svých občanů, kterých se situace přímo dotkla.
Ebola, ilustrační fotografie

Situace s ebolou je mimořádně závažná. Proti současné variantě neexistuje vakcína ani léky, varuje WHO

Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli propuknutí eboly v Demokratické republice Kongo a v Ugandě stav veřejného ohrožení mezinárodního významu. K tomuto kroku přistoupil generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus ještě předtím, než svolal formální krizový výbor. Podle odborníků toto rychlé rozhodnutí odráží mimořádnou závažnost celé situace. Impulsem pro prohlášení bylo zaznamenání osmdesáti osmi úmrtí a více než tří set podezřelých případů.

Více souvisejících

WHO (Světová zdravotnická organizace)

Aktuálně se děje

před 8 minutami

WHO

Ostře sledované Světové zdravotnické shromáždění začalo. Chce se stát historickým momentem pro lidstvo

V Ženevě začalo ostře sledované zasedání Světového zdravotnického shromáždění. Úvodního slova se ujal prezident shromáždění Victor Atallah Lajam, který ve svém projevu zdůraznil, že globální zdraví se neměří množstvím schválených dokumentů, ale počtem zachráněných lidských životů. Apeloval na přítomné delegáty, aby z tohoto zasedání udělali historický moment pro celé lidstvo. Po úvodních ceremoniích začali zástupci jednotlivých států projednávat oficiální program schůze.

před 1 hodinou

Miroslav Hlaváč

Vláda na pozici náčelníka Generálního štábu navrhne Miroslava Hlaváče

Vláda na pozici náčelníka Generálního štábu Armády České republiky navrhne generálporučíka Miroslava Hlaváče. Na pondělní tiskové konferenci to oznámil premiér Andrej Babiš, který Hlaváče označil za ideálního kandidáta a přirozeného zástupce i z hlediska armádní hierarchie. Nový náčelník by měl v letních měsících v čele armády vystřídat Karla Řehku.

před 1 hodinou

Světová zdravotnická organizace (WHO)

Svět mobilizuje síly ve snaze potlačit nové ohnisko eboly

Mezinárodní společenství mobilizuje síly k potlačení nového ohniska nákazy virem ebola v Demokratické republice Kongo a v sousední Ugandě. Epidemie infikovala stovky lidí a vyžádala si desítky podezřelých úmrtí, přičemž Spojené státy již podnikají kroky k evakuaci malé skupiny svých občanů, kterých se situace přímo dotkla.

před 2 hodinami

Angela Merkelová

Kallasová, Merkelová, Seagal nebo Depardieu? Evropa hledá vyjednavače pro Rusko

Vzhledem k tomu, že vyjednávací tým amerického prezidenta Donalda Trumpa je plně zaměstnán řešením krize v Íránu, ocitá se Evropa pod značným tlakem. Právě na ni nyní padá odpovědnost, aby jmenovala zvláštního vyslance pro mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou. Překvapivé přitom je, že k tomuto kroku vyjadřují otevřenost jak Kyjev, tak Moskva.

před 3 hodinami

Vladimir Putin

FP: Zprávy o hrozícím pádu Putina může vypouštět sám Kreml. Ve hře jsou tvrdší represe a čistky

Z Moskvy se s železnou pravidelností vynořují zprávy, které mají naznačovat, že ruský prezident Vladimir Putin začíná čelit vážným politickým hrozbám. Spekulace o trhlinách v režimu obvykle přiživují události, jako je zatčení loajálního funkcionáře, náhlé zmizení vysoce postaveného úředníka nebo zvěsti o rostoucí nespokojenosti moskevské elity. Pro vnější pozorovatele tyto střípky často vypadají jako první neklamné známky oslabení celého systému. Podle webu Foreign Policy ale vše může být úplně jinak a některé informace může vypouštět sám Kreml.

před 4 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Nastal čas, aby si Evropa vybrala vyjednavače pro jednání s Ruskem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj včera večer naznačil, že nastal čas, aby si Evropa vybrala svého hlavního vyjednavače pro případná budoucí mírová jednání s Ruskem. Po rozhovoru s předsedou Evropské rady Antóniem Costou ukrajinský lídr uvedl, že se oba shodli na nutnosti zapojení Evropy do těchto rozhovorů, kde musí mít silný hlas a jasnou přítomnost. Podle Zelenského je nyní klíčové přesně určit, kdo bude evropské zájmy v tomto procesu reprezentovat.

před 5 hodinami

Lodní doprava, ilustrační foto

„Došlo k obrovské chybě, soudruzi?“ Rusko omylem zaútočilo na čínskou posádku severokorejské lodi

Vojenské síly Ruské federace provedly v noci на 18. května útok na čínské obchodní plavidlo, které se nacházelo v ukrajinských územních vodách v Černém moři. Ruská armáda použila k tomuto úderu bezpilotní letoun typu Šáhid. O události informoval mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk na svém facebookovém účtu s odvoláním na oficiální prohlášení.

před 6 hodinami

Jaderná elektrárna, ilustrační foto

SAE: Za útokem u jaderné elektrárny stojí Írán nebo jeho spojenci

Spojené arabské emiráty připsaly odpovědnost za útok poblíž své jaderné elektrárny dronu odpálenému z Íránu nebo některým z jeho regionálních spojenců. Abú Zabí celý incident označilo za nebezpečnou eskalaci. Požár, který po útoku vypukl těsně za areálem jaderné elektrárny Barakah, si nevyžádal žádná zranění ani nespustil radiační poplach. Úřad pro jadernou regulaci Spojených arabských emirátů potvrdil, že nedošlo k žádnému úniku radiace ani ohrožení veřejnosti.

před 7 hodinami

Ebola, ilustrační fotografie

Situace s ebolou je mimořádně závažná. Proti současné variantě neexistuje vakcína ani léky, varuje WHO

Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli propuknutí eboly v Demokratické republice Kongo a v Ugandě stav veřejného ohrožení mezinárodního významu. K tomuto kroku přistoupil generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus ještě předtím, než svolal formální krizový výbor. Podle odborníků toto rychlé rozhodnutí odráží mimořádnou závažnost celé situace. Impulsem pro prohlášení bylo zaznamenání osmdesáti osmi úmrtí a více než tří set podezřelých případů.

před 7 hodinami

Donald Trump

Čas se krátí. Írán musí jednat, jinak z něj nic nezbyde, varoval Trump

Americký prezident Donald Trump poslal Íránu varování, že čas se neúprosně krátí. Tento krok přichází v momentě, kdy rozhovory zaměřené na ukončení válečného konfliktu uvízly na mrtvém bodě. Trump ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social zdůraznil, že Teherán musí jednat velmi rychle, jinak z něj nic nezbude. Zároveň dodal, že čas je v této situaci naprosto klíčový factor.

před 9 hodinami

včera

Princezna Eugenie a Jack Brooksbank

Britové si posvítí na charitu jedné z princezen. Ve financích něco nesedí

Britská princezna Eugenie se sice nedávno pochlubila radostnou novinkou, když oznámila těhotenství, ale kolem její osoby zároveň panuje jisté napětí. Příslušná komise totiž zahájila vyšetřování její charitativní organizace Anti-Slavery Collective. Informovala o tom BBC. Důvodem jsou pochybnosti ohledně výdajů charity. 

Aktualizováno včera

včera

včera

včera

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

Švýcaři, Slováci i Finové mají šest bodů. Američané se trápili i s Brity, ale vyhráli

V sobotním programu hokejového světového šampionátu ve Švýcarsku se k radosti domácích fanoušků právě jejich hokejová reprezentace přidala k mužstvům, která mají po dvou zápasech plný počet bodů, tedy šest. V případě Švýcarska se tak stalo poté, co se mu v rámci skupiny A v Curychu podařilo porazit Lotyšsko 3:1. Slováci mají v tabulce skupiny B po úvodním víkendu také šest bodů, protože ve svém úvodním sobotním zápase udolali Nory a navázali nedělním vítězstvím 4:1 nad Italy. Ti před tím v sobotu taktéž prohráli s největším favoritem turnaje z Kanady 0:6. Šest bodů mají Finové poté, co si v sobotu poradili s Maďary. Stejně jako v neděli Američané s Brity a spravili si tak chuť po prohře se Švýcary.

včera

včera

včera

Princ Harry se po útocích ozval kvůli antisemitismu v Británii

Princ Harry se sice už před lety odstěhoval z Velké Británie, přesto se nyní rozhodl vyjádřit k tomu, co jej ohledně současnosti na Ostrovech znepokojuje. Konkrétně varoval před znepokojivým nárůstem antisemitismu ve Spojeném království, což vede k násilí proti židovské komunitě. Na slova králova mladšího syna upozornila BBC

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy