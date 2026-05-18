SAE: Za útokem u jaderné elektrárny stojí Írán nebo jeho spojenci

Spojené arabské emiráty připsaly odpovědnost za útok poblíž své jaderné elektrárny dronu odpálenému z Íránu nebo některým z jeho regionálních spojenců. Abú Zabí celý incident označilo za nebezpečnou eskalaci. Požár, který po útoku vypukl těsně za areálem jaderné elektrárny Barakah, si nevyžádal žádná zranění ani nespustil radiační poplach. Úřad pro jadernou regulaci Spojených arabských emirátů potvrdil, že nedošlo k žádnému úniku radiace ani ohrožení veřejnosti.
Tento incident se odehrál v extrémně napjaté chvíli, konkrétně v šestém týdnu příměří ve válce s Íránem, kdy mírové rozhovory uvízly na mrtvém bodě a americký prezident Donald Trump vyjádřil nad tímto patem značnou netrpělivost. Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že pro Írán se čas neúprosně krátí a že by měl začít jednat velmi rychle, jinak z něj nic nezbude. Podle serveru Axios se Trump již v sobotu sešel se svými poradci pro národní bezpečnost na svém golfovém hřišti ve Virginii a v úterý má naplánované další setkání s bezpečnostním týmem, kde budou projednávat dostupné možnosti.
Americký prezident před zasedáním izraelského bezpečnostního kabinetu hovořil také s Benjaminem Netanjahuem. Tématem jejich rozhovoru byl Írán, Libanon a Pásmo Gazy, přičemž v Izraeli se v současnosti hojně spekuluje o tom, že pokud se neobjeví známky kompromisu, válka s Íránem se znovu rozhoří. Podle státních médií vedl emirátský ministr zahraničí šejk Abdulláh bin Zajíd Ál Nahján rozhovory s dalšími státy v regionu, včetně Saúdské Arábie, se kterou měly emiráty v poslední době napjaté vztahy. Rijád nicméně tento útok odsoudil.
Ministr zahraničí o detailech dronového úderu informoval také generálního ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafaela Grossiho. Grossimu sdělil, že jeho země má plné právo na takové teroristické útoky reagovat. Mezinárodní agentura pro atomovou energii následně v příspěvku na sociálních sítích uvedla, že Grossi vyjádřil nad incidentem hluboké znepokojení a zdůraznil, že jakákoli vojenská aktivita ohrožující jadernou bezpečnost je naprosto nepřijatelná.
Spojené arabské emiráty již v minulosti reagovaly na dřívější íránské útoky mířící na jejich ropnou infrastrukturu vlastními nálety na íránská zařízení. V průběhu války emiráty výrazně upevnily své partnerství s Izraelem a v rámci států Perského zálivu zastávají nejvíce jestřábí postoj ohledně vojenských akcí proti Íránu. Tamní ministerstvo obrany uvedlo, že dron, který cílil na elektrárnu Barakah, byl jedním ze tří strojů, jež do země přiletěly směrem od západní hranice.
Podle vyjádření ministerstva tento bezpilotní letoun zasáhl elektrický generátor nacházející se mimo vnitřní perimetr jaderné elektrárny v oblasti Al Dhafra. Resort dodal, že vyšetřování s cílem určit přesný zdroj útoků stále pokračuje a další podrobnosti budou zveřejněny po jeho dokončení. Prezidentský poradce Anwar Karkaš dal jasně najevo, že za viníka považuje Írán nebo jeho zástupce v regionu.
Karkaš na sociální síti X napsal, že teroristické zacílení na čistou jadernou elektrárnu Barakah, ať už za ním stojí hlavní pachatel, nebo některý z jeho agentů, představuje nebezpečnou eskalaci. Incident označil za temný moment, který porušuje veškeré mezinárodní zákony i normy, a obvinil odpovědné osoby z naprostého nerespektování civilních životů.
