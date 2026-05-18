SAE: Za útokem u jaderné elektrárny stojí Írán nebo jeho spojenci

Libor Novák

18. května 2026 10:06

Jaderná elektrárna, ilustrační foto Foto: Pixabay

Spojené arabské emiráty připsaly odpovědnost za útok poblíž své jaderné elektrárny dronu odpálenému z Íránu nebo některým z jeho regionálních spojenců. Abú Zabí celý incident označilo za nebezpečnou eskalaci. Požár, který po útoku vypukl těsně za areálem jaderné elektrárny Barakah, si nevyžádal žádná zranění ani nespustil radiační poplach. Úřad pro jadernou regulaci Spojených arabských emirátů potvrdil, že nedošlo k žádnému úniku radiace ani ohrožení veřejnosti.

Tento incident se odehrál v extrémně napjaté chvíli, konkrétně v šestém týdnu příměří ve válce s Íránem, kdy mírové rozhovory uvízly na mrtvém bodě a americký prezident Donald Trump vyjádřil nad tímto patem značnou netrpělivost. Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že pro Írán se čas neúprosně krátí a že by měl začít jednat velmi rychle, jinak z něj nic nezbude. Podle serveru Axios se Trump již v sobotu sešel se svými poradci pro národní bezpečnost na svém golfovém hřišti ve Virginii a v úterý má naplánované další setkání s bezpečnostním týmem, kde budou projednávat dostupné možnosti.

Americký prezident před zasedáním izraelského bezpečnostního kabinetu hovořil také s Benjaminem Netanjahuem. Tématem jejich rozhovoru byl Írán, Libanon a Pásmo Gazy, přičemž v Izraeli se v současnosti hojně spekuluje o tom, že pokud se neobjeví známky kompromisu, válka s Íránem se znovu rozhoří. Podle státních médií vedl emirátský ministr zahraničí šejk Abdulláh bin Zajíd Ál Nahján rozhovory s dalšími státy v regionu, včetně Saúdské Arábie, se kterou měly emiráty v poslední době napjaté vztahy. Rijád nicméně tento útok odsoudil.

Ministr zahraničí o detailech dronového úderu informoval také generálního ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafaela Grossiho. Grossimu sdělil, že jeho země má plné právo na takové teroristické útoky reagovat. Mezinárodní agentura pro atomovou energii následně v příspěvku na sociálních sítích uvedla, že Grossi vyjádřil nad incidentem hluboké znepokojení a zdůraznil, že jakákoli vojenská aktivita ohrožující jadernou bezpečnost je naprosto nepřijatelná.

Spojené arabské emiráty již v minulosti reagovaly na dřívější íránské útoky mířící na jejich ropnou infrastrukturu vlastními nálety na íránská zařízení. V průběhu války emiráty výrazně upevnily své partnerství s Izraelem a v rámci států Perského zálivu zastávají nejvíce jestřábí postoj ohledně vojenských akcí proti Íránu. Tamní ministerstvo obrany uvedlo, že dron, který cílil na elektrárnu Barakah, byl jedním ze tří strojů, jež do země přiletěly směrem od západní hranice.

Podle vyjádření ministerstva tento bezpilotní letoun zasáhl elektrický generátor nacházející se mimo vnitřní perimetr jaderné elektrárny v oblasti Al Dhafra. Resort dodal, že vyšetřování s cílem určit přesný zdroj útoků stále pokračuje a další podrobnosti budou zveřejněny po jeho dokončení. Prezidentský poradce Anwar Karkaš dal jasně najevo, že za viníka považuje Írán nebo jeho zástupce v regionu.

Karkaš na sociální síti X napsal, že teroristické zacílení na čistou jadernou elektrárnu Barakah, ať už za ním stojí hlavní pachatel, nebo některý z jeho agentů, představuje nebezpečnou eskalaci. Incident označil za temný moment, který porušuje veškeré mezinárodní zákony i normy, a obvinil odpovědné osoby z naprostého nerespektování civilních životů.

Dvacet let stačí. Trump stanovil novou podmínku pro mír s Íránem

Benjamin Netanjahu

Netanjahu tvrdí, že uskutečnil tajnou cestu do Spojených arabských emirátů. Úřady to popřely

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že během vrcholící války s Íránem uskutečnil tajnou cestu do Spojených arabských emirátů. Podle prohlášení jeho úřadu se setkal s emirátským prezidentem šejchem Muhammadem bin Zajdem Nahajánem. Izraelská strana označila toto setkání za historický průlom ve vzájemných vztazích obou zemí. K jednání mělo dojít 26. března v oázovém městě Al-Ajn poblíž hranic s Ománem a trvalo několik hodin.
Těžba ropy

Odchod Spojených arabských emirátů z OPEC otřásl světem. Proč je tak významný?

Rozhodnutí Spojených arabských emirátů (SAE) o náhlém vystoupení z kartelu OPEC je událostí mimořádného významu. Emiráty byly členy této organizace ještě dříve, než v roce 1971 vznikly jako samostatný stát. OPEC po celá desetiletí ovládal ceny ropy regulací těžby, přičemž zásadní roli sehrál už během ropných krizí v 70. letech, které tehdy od základů změnily globální energetickou politiku.

Situace s ebolou je mimořádně závažná. Proti současné variantě neexistuje vakcína ani léky, varuje WHO

Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli propuknutí eboly v Demokratické republice Kongo a v Ugandě stav veřejného ohrožení mezinárodního významu. K tomuto kroku přistoupil generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus ještě předtím, než svolal formální krizový výbor. Podle odborníků toto rychlé rozhodnutí odráží mimořádnou závažnost celé situace. Impulsem pro prohlášení bylo zaznamenání osmdesáti osmi úmrtí a více než tří set podezřelých případů.

Čas se krátí. Írán musí jednat, jinak z něj nic nezbyde, varoval Trump

Americký prezident Donald Trump poslal Íránu varování, že čas se neúprosně krátí. Tento krok přichází v momentě, kdy rozhovory zaměřené na ukončení válečného konfliktu uvízly na mrtvém bodě. Trump ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social zdůraznil, že Teherán musí jednat velmi rychle, jinak z něj nic nezbude. Zároveň dodal, že čas je v této situaci naprosto klíčový factor.

Britové si posvítí na charitu jedné z princezen. Ve financích něco nesedí

Britská princezna Eugenie se sice nedávno pochlubila radostnou novinkou, když oznámila těhotenství, ale kolem její osoby zároveň panuje jisté napětí. Příslušná komise totiž zahájila vyšetřování její charitativní organizace Anti-Slavery Collective. Informovala o tom BBC. Důvodem jsou pochybnosti ohledně výdajů charity. 

Švýcaři, Slováci i Finové mají šest bodů. Američané se trápili i s Brity, ale vyhráli

V sobotním programu hokejového světového šampionátu ve Švýcarsku se k radosti domácích fanoušků právě jejich hokejová reprezentace přidala k mužstvům, která mají po dvou zápasech plný počet bodů, tedy šest. V případě Švýcarska se tak stalo poté, co se mu v rámci skupiny A v Curychu podařilo porazit Lotyšsko 3:1. Slováci mají v tabulce skupiny B po úvodním víkendu také šest bodů, protože ve svém úvodním sobotním zápase udolali Nory a navázali nedělním vítězstvím 4:1 nad Italy. Ti před tím v sobotu taktéž prohráli s největším favoritem turnaje z Kanady 0:6. Šest bodů mají Finové poté, co si v sobotu poradili s Maďary. Stejně jako v neděli Američané s Brity a spravili si tak chuť po prohře se Švýcary.

Princ Harry se po útocích ozval kvůli antisemitismu v Británii

Princ Harry se sice už před lety odstěhoval z Velké Británie, přesto se nyní rozhodl vyjádřit k tomu, co jej ohledně současnosti na Ostrovech znepokojuje. Konkrétně varoval před znepokojivým nárůstem antisemitismu ve Spojeném království, což vede k násilí proti židovské komunitě. Na slova králova mladšího syna upozornila BBC. 

Eurovize má bulharskou vítězku. Žižka doplatil i na technické potíže

Další ročník Eurovize je minulostí. Nejnovější vítězkou je bulharská zpěvačka Dara, úspěch jí přinesla píseň Bangaranga. Druhé místo patří Izraeli a třetí příčku obsadil zástupce Rumunska. Zastoupení ve finále mělo i Česko. Daniel Žižka se potýkal s technickými problémy, nakonec skončil šestnáctý. 

Je to Timmy, potvrdili Dánové po zkoumání uhynulé velryby

Dánské úřady potvrdily, že uhynulou velrybou, která se v pátek objevila u jednoho z dánských ostrovů, je opravdu Timmy, jehož příběh v uplynulých týdnech sledovala média. Informoval o tom deník Guardian. Ostře sledovaný příběh tak nemá šťastný konec. 

