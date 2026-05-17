Doporučení, připomínky i výtky. Klempíř se zákonem o ČT na řadě míst narazil

Jan Hrabě

17. května 2026 13:55

Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Novela zákona, která počítá se zrušením poplatků za Českou televizi a Český rozhlas, prošla připomínkovým řízením. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) se nyní bude muset vypořádat s množstvím připomínek, výhrad a dalších návrhů. 

Klempíř v dubnu představil mediální novelu v Poslanecké sněmovně. "Poplatky se ruší, Česká televize a Český rozhlas se neslučují, rady ČT a ČRo necháváme beze změny," uvedl před několika týdny s tím, že nový zákon by měl platit od začátku příštího roku. 

Česká televize by podle novely dostala na provoz v příštím roce přes 5,7 miliardy korun, Český rozhlas by hospodařil s částkou 2,07 miliardy korun. Obě instituce letos vyberou na poplatcích více, konkrétně 6,73 miliardy korun v případě ČT a 2,48 miliardy korun v případě ČRo. "Pevná částka je každoročně valorizována, obě instituce budou procházet kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu," zmínil ministr kultury. 

Podle Klempíře měl návrh zaručovat nezávislost veřejnoprávních médií, které nebudou přímo podřízeny ministerstvu či jinému státnímu úřadu. "Do programové činnosti nesmí zasahovat žádný státní orgán ani politický subjekt. Nezávislost je dále podpořena tím, že rozhlas i televize hospodaří s vlastním majetkem odděleným od státu," poznamenal. 

Návrh v uplynulých dnech a týdnech procházel připomínkovým řízením, na jehož výsledek upozornil web novinky.cz. Možnost se vyjádřit mělo 29 institucí, zdrželo se pouze ministerstvo životního prostředí. Šest úřadů nabídlo svá doporučení, hned 22 institucí vyslovilo výtky či návrhy změn. 

Například ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že návrh se "v řadě ustanovení odchyluje od standardních legislativně technických postupů či je s nimi v rozporu". Připomínky se týkají i věcného obsahu novely. 

Podle Klempíře jde o převážně věcné připomínky. "Jak jsem avizoval od začátku, některé z nich přijmeme, s jinými se vypořádáme v rámci dalšího legislativního procesu," sdělili ministr již zmíněnému webu. 

