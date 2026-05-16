Zloděj lebky svaté Zdislavy dal soudu slib. Relikvii vnímal jako reklamní poutač

Jan Hrabě

16. května 2026 18:18

Neznámý pachatel odcizil lebku svaté Zdislavy. Foto: Policie ČR

Mnoho lidí v sobotu zaskočilo rozhodnutí soudu, který nechal muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy na svobodě. Advokát podezřelého vysvětlil, proč se jeho klient rozhodl pro nepochopitelný čin. Naznačil také, proč soud neposlal muže do vazby. 

Obviněný muž podle svého obhájce lituje svého činu. "Nicméně do dnešního dne stále cítí hluboký nesouhlas se způsobem, jakým církev nakládá s těmito ostatky, když oddělila hlavu od zbytku těla a nechala ji takto vystavovat v nějaké bazilice, aby v podstatě fungovala jako nějaký reklamní poutač," uvedl advokát Vít Pavko pro web novinky.cz. 

"Klientovi se to jako silně věřícímu zkrátka nelíbilo a rozhodl se nesprávným způsobem situaci napravit," konstatoval právník a zmínil, že soud shledával vazební důvody pro obavy z pokračování trestné činnosti. "Nicméně přijal písemný slib obviněného, že se nedopustí trestné činnosti, i další záruky, a rozhodl se jej ponechat na svobodě," vysvětlil Pavko. 

Advokát prozradil, že obviněný muž dosud nespáchal jakýkoliv přestupek a nebyl trestaný. Nyní bude pod pravidelným dohledem probačního úředníka. "Svého činu litoval, s orgány činnými v trestním řízení plně spolupracuje a staví se velmi pozitivně i k náhradě škody," dodal obhájce.

"Na základě rozhodnutí soudce Okresního soudu v České Lípě byl obviněný pětatřicetiletý muž, který v Jablonném v Podještědí odcizil lebku svaté Zdislavy, propuštěn ze zadržení," informovala policie v sobotu odpoledne na sociální síti X. Doplnila, že trestní stíhání obviněného bude pokračovat na svobodě. Muži hrozí až osm let za mřížemi.  

Policisté v pátek potvrdili, že o den dříve se českolipským kriminalistům podařilo zadržet muže důvodně podezřelého z úterní krádeže lebky svaté Zdislavy. Dotyčný se zadržený nebránil. 

"Díky důkladné práci na místě činu a následné prověrce všech dostupných informací získali první poznatky k pohybu muže, který odpovídal osobě v černém oblečení, zachycené bezpečnostní kamerou v bazilice v inkriminovaném čase. Pátrání po jeho totožnosti je pak přivedlo až do Mladé Boleslavi, kde podezřelý žije," uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková. 

Podezřelý se sice k činu přiznal, ale zprvu odmítal sdělit, kde se lebka nachází. Kriminalisté od něj informaci získali až ve čtvrtek vpodvečer. "Podezřelý uvedl, že vzácnou relikvii zalil do betonu do předmětu, který vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení nechceme momentálně specifikovat," sdělila mluvčí. 

"Relevantnost jeho vyjádření jsme ještě včera ověřili nedestruktivním průzkumem za využití speciální techniky, který přítomnost lebky v masivu betonu potvrdil. Lebka je tedy od včerejšího večera v naší moci a restaurátoři nyní budou usilovat o její vyjmutí z betonového sevření," podotkla Baláková. 

Motivem pachatele podle všeho nebylo osobní obohacení. Muž do protokolu vypověděl, že lebku odcizil proto, že nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele, a že ji chtěl údajně soukromě pohřbít. Kdyby nedošlo k zadržení podezřelého, měla relikvie skončit na dně řeky. 

