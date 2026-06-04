Na Sokolovsku se našla část lidského těla. Případ si převzala policie

Otřesný nález od čtvrtečního dopoledne zaměstnává policisty na Sokolovsku. Strážci zákona vyjížděli do Kynšperku nad Ohří, kde se našla část lidského těla. Vyšetřování případu je v plném proudu.
Karlovarská krajská policie o případu informovala ve čtvrtek po 10. hodině prostřednictvím sociální sítě X. "V Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku byla nalezena část lidského těla," uvedli policisté s tím, že na místě jsou prováděny prvotní úkony vyšetřování.
Žádné podrobnosti k události nejsou v tuto chvíli k dispozici. "Další informace zveřejníme hned, jakmile to okolnosti případu dovolí," dodala policie.
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Zdroj: Libor Novák