Policie vyšetřuje násilný čin na Valašsku. Zadržela podezřelého

Jan Hrabě

Jan Hrabě

6. srpna 2026 11:20

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Policisté se zabývají násilným činem v Újezd u Valašských Klobouk ve Zlínském kraji. Jedna osoba skončila v péči lékařů, další člověk se nachází v policejním zadržení. Nikomu nehrozí žádné nebezpečí. 

"V souvislosti se spácháním trestného činu směřujícího vůči zdraví a životu v obci Újezd u Valašských Klobouk byla zadržena jedna osoba," uvedla policie ve čtvrtek dopoledne na síti X. Případ si převzali krajští kriminalisté ze Zlínského kraje, kteří provádějí prvotní a neodkladné úkony. 

"Poškozený je v péči lékařů. V současné chvíli nikomu nehrozí žádné nebezpečí," dodali strážci zákona.

K události podle informací webu iDnes.cz došlo během středy. Konkrétně mělo jít o potyčku mezi místními bezdomovci. Obyvatelé vypověděli, že během noci pátral po podezřelém policejní vrtulník s termovizí. 

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Zdroj: Jan Hrabě

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