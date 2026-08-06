Tropické počasí stále sužuje jižní Moravu. Meteorologové avizují další vedra

Tropické počasí bude v následujících hodinách trápit především jižní Moravu. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Meteorologové zároveň avizují, že již o víkendu by se horké počasí mělo vrátit i na další místa v republice.
Meteorologové prodloužili varování před extrémní zátěží teplem na jižní Moravě až do pátečního rána. V jiných oblastech toto varování zrušili. Beze změny zůstávají výstrahy před rizikem požárů a teplotami ovlivňujícími hospodářství a infrastrukturu.
"Během dneška ještě vystoupí teploty na 27 až 32 °C, ve východní polovině Moravy a Slezska na 32 až 36 °C. Teploty přes 32 °C mohou na východě území nadále působit komplikace v energetice, dopravě a živočišné výrobě. V kombinaci s vyšší vlhkostí vzduchu budou vysoké teploty stále znamenat na většině území zvýšenou zátěž na lidský organismus," uvedl ČHMÚ.
Zmírnění veder a zátěže na člověka se očekává na jihu Čech a pomezí Čech a Moravy. Na jižní Moravě bude extrémní zátěž pokračovat až do pátečního rána, protože se nadále očekávají noční teploty nad 20 stupňů.
Vzhledem k dlouhotrvajícímu velmi teplému počasí a jen lokálnímu charakteru srážek bude nadále přetrvávat na většině území zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Na jihu Moravy zůstává riziko velmi vysoké.
"Od neděle se pravděpodobně vrátí horké počasí. Výstrahy budeme upřesňovat," dodali meteorologové.
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Zdroj: Jan Hrabě