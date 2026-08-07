WSJ: Putin může podle amerických tajných služeb zaútočit na NATO už za několik měsíců

Libor Novák

7. srpna 2026 12:00

Vladimir Putin na výroční tiskové konferenci. (19.12.2025)
Vladimir Putin na výroční tiskové konferenci. (19.12.2025) Foto: Kremlin.ru

Americké zpravodajské služby varují, že ruský prezident Vladimir Putin by mohl v období mezi letošním podzimem a rokem 2029 vyzkoušet odhodlání aliance prostřednictvím omezeného útoku. Cílem takových kroků by nebylo zabrání území, ale snaha otestovat, zda členské státy dodrží své závazky o kolektivní obraně. Tyto znepokojivé scénáře přicházejí v době, kdy Moskva čelí rostoucímu tlaku kvůli situaci na ukrajinské frontě. Masivní škody, které ukrajinské drony způsobují ruskému zázemí, totiž Kreml zahnaly do kouta.

Zatímco dřívější analýzy předpokládaly, že se Kreml vyhne otevřené konfrontaci s Aliancí, dokud pokračuje válka na Ukrajině, tyto odhady se letos na jaře přehodnotily. Američtí představitelé podle webu Wall Street Journal (WSJ) upozorňují, že zahnaný a pod tlakem jednající ruský vůdce může jednat mnohem nepředvídatelněji. Odborníci přitom pracují s celou řadou možných incidentů od masivních kybernetických útoků až po vyslání neoznačených ozbrojených skupin.

Nejméně pravděpodobným, avšak časem narůstajícím rizikem zůstává omezená pozemní invaze na východním křídle Aliance. Takový krok by totiž s jistotou aktivoval článek 5 smlouvy o kolektivní obraně, což by znamenalo přímou odvetu všech členů. Právě proto se objevují obavy spíše z hybridních operací, sabotáží a operací pod falešnou vlajkou. Na podobné skryté akce se totiž adekvátní odpověď hledá mnohem obtížněji.

Představitelé pobaltských zemí a Polska již delší dobu upozorňují na stupňující se hrozby a nedávné incidenty v regionu. Minulý týden dopadla ruská raketa na polské území a nedaleko Lipska v Německu byl navíc objeven dron vybavený výbušným zařízením. Podobné události podle západních zpravodajců slouží jako praktické testy reakční rychlosti a připravenosti evropských států.

Hlavním záměrem případných provokací by bylo vyvolat hluboký rozkol uvnitř NATO a přinutit členské státy k pozastavení vojenské pomoci Ukrajině. Kreml se dlouhodobě spoléhá na to, že strach z eskalace konfliktu oslabí jednotu Západu. Situaci navíc komplikují vyčerpané zásoby některých typů kritické munice a systémů protivzdušné obrany v důsledku probíhajících konfliktů.

Vedení NATO však opakovaně ujišťuje, že alianční struktury jsou na jakékoliv krizové scénáře plně připravené a odhodlané bránit každý palec svého území. Mluvčí aliance připomněl, že obranné plány se pravidelně aktualizují a reagují na aktuální bezpečnostní výzvy v reálném čase. Spojenci zároveň významně posilují ostražitost kritické infrastruktury a hranic na svém východním křídle.

Vojenský expert a zástupci zpravodajských služeb se shodují, že příští měsíce budou pro evropskou bezpečnost naprosto klíčové. Varování před možným ruským testem pevnosti Západu podtrhuje nutnost urychleně posílit vlastní obranné kapacity a uzavřít mezery ve vnitřní bezpečnosti.  

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