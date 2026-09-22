Knihovnu nahradí jiná knihovna. Havlová oznámila, komu dala licenci na Havla

Myšlenky dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla bude nově představovat Městská knihovna v Praze, která v této roli nahradí původní Knihovnu Václava Havla. Pražská instituce k tomu získala souhlas od bývalé první dámy Dagmar Havlové.
Havlová v předchozím průběhu září sdělila, že licenci bezúplatně svěřila jinému subjektu, a zmínila, že nový projekt představí v pondělí 21. září. To se také stalo. V rámci odhalení Lavičky Václava Havla na Mariánském náměstí v Praze vyšlo najevo, že bezúplatný souhlas s užíváním jména a ochranných známek Václava Havla dostala Městská knihovna v Praze.
Podle zástupců knihovny je v plánu dlouhodobá spolupráce zaměřená na uchovávání, zpřístupňování a další rozvíjení odkazu bývalého prezidenta. V plánu jsou kulturní, vzdělávací a občanské aktivity i publikační činnost spojená s politickým, kulturním a literárním odkazem Václava Havla.
"Jsem ráda, že dílo mého manžela bude přístupné co nejširší veřejnosti u nás i ve světě. Poskytnutí práv a materiálů respektované veřejné instituci vnímám jako cestu, jak zajistit kontinuitu, odbornost a profesionální dlouhodobou péči," uvedla bývalá první dáma.
Knihovna chce Havlův odkaz přiblížit v celé jeho šíři a všem generacím. "Rádi bychom pracovali s myšlenkami a dílem Václava Havla nejen jako dramatika a literáta, ale také jako myslitele, disidenta i světově uznávaného státníka. Je to odpovědný a prestižní úkol, který na sebe bereme s vědomím, že máme bohaté zkušenosti s pořádáním kulturních a vzdělávacích akcí pro všechny věkové skupiny," řekl ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák.
Původní Knihovna Václava Havla již v létě oznámila, že v činnosti bude pokračovat pod novým jménem. V uplynulých dnech pak odhalila, že hodlá fungovat pod názvem 1. prezidentská knihovna.
Václav Havel byl posledním československým a prvním českým prezidentem. Hlavou státu jej zvolili na konci prosince 1989 a vydržel do července 1992. Po rozpadu společného státu byl dvě období i prezidentem samostatné České republiky. Ve funkci skončil 2. února 2003. Zemřel v neděli 18. prosince 2011 dopoledne po vleklých zdravotních problémech.
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Zdroj: Libor Novák