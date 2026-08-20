Havlová se bude podílet na pořádání Ceny Václava Havla za lidská práva

Pořádání Ceny Václava Havla za lidská práva spoluorganizují Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a Nadace Charty 77. Obě organizace se v úzké součinnosti s Parlamentním shromážděním Rady Evropy ujímají kompletního organizačního i produkčního zajištění letošního 14. ročníku, a to právě v roce, kdy si veřejnost připomíná nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
Cena Václava Havla za lidská práva se uděluje od roku 2013 a řadí se mezi nejrespektovanější mezinárodní ocenění svého druhu. Každoročně ji na podzimním zasedání ve Štrasburku předává Parlamentní shromáždění Rady Evropy osobnostem a organizacím, které vykonaly mimořádný čin ve prospěch ochrany lidských práv. Mezi jejími laureáty jsou například irácká lidskoprávní aktivistka Nadia Murad či venezuelská opoziční lídryně a loňska držitelka Nobelovy ceny za mír María Corina Machado.
Organizační a produkční zajištění Ceny nově přechází pod křídla dvou silných a důvěryhodných partnerů, Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, která je držitelem ochranné známky a Nadace Charty 77. Obě organizace budou i nadále úzce spolupracovat s Parlamentním shromážděním Rady Evropy, které zůstává garantem odborného výběru laureáta i slavnostního předání ve Štrasburku.
Nové uspořádání garantuje plnou kontinuitu mezinárodního závazku i vysoký etický a profesionální standard celého projektu. Bývalá Knihovna Václava Havla se již na organizačním ani produkčním zajištění Ceny podílet nebude a příprava letošního ročníku pokračuje zcela nezávisle na jejích strukturách.
"Jsem ráda, že Cena Václava Havla za lidská práva pokračuje v rukách obou nadací. Chceme, aby zůstala významnou mezinárodní cenou a aby se pozornost soustředila na odvážné lidi, kteří chrání lidskost, důstojnost a její práva. Odkaz mého manžela si zaslouží klidný a důvěryhodný rozvoj, zvláště v roce, kdy si připomínáme 90 let od jeho narození," uvedla Dagmar Havlová, předsedkyně správní rady Nadace VIZE 97.
Na harmonogramu předávání mezinárodní Ceny pro rok 2026 se nic nemění. Program odstartuje první zasedání poroty, takzvaný Pražský panel, který se uskuteční 31. srpna a 1. září 2026 a z něhož vzejdou tři finalisté.
Na něj naváže druhé zasedání poroty, takzvaný Štrasburský panel, jenž ve dnech 27. a 28. září 2026 vybere laureáta a zveřejní jeho jméno. Celý cyklus pak vyvrcholí 30. září 2026 mezinárodní konferencí k poctě laureáta, která se bude konat tradičně v Praze.
"Mám radost, že Cena Václava Havla za lidská práva plynule pokračuje pod našimi křídly. Nadace Charty 77 stojí u jejího vzniku od samotného začátku, tedy od roku 2013. Děláme vše pro to, aby odkaz prezidenta Václava Havla i nadále silně rezonoval a pomáhal těm, kteří brán lidská práva," dodala Jolana Voldánová, ředitelka Nadace Charty 77.
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Zdroj: Jan Hrabě