Tennessee po nepovedené popravě zastavilo tresty smrti. Pikeová je ve vážném stavu

Guvernér amerického státu Tennessee Bill Lee pozastavil všechny popravy v regionu nejméně do konce roku a nařídil nezávislé vyšetřování poté, co v tamním vězení selhal pokus o popravu smrtící injekcí. Padesátiletá Christa Pikeová, odsouzená k trestu smrti za vraždu z roku 1995, přežila aplikaci dvou dávek smrtící látky a ve vážném stavu byla převzata do péče zdravotníků v mimovězeňském zařízení.
Podle obhájců i svědků z řad novinářů zůstala vězeňkyně naživu i čtyřicet minut po podání obou dávek pentobarbitalu. Právníci Pikeové označili průběh popravy za kruté a trýznivé zacházení, přičemž upozornili, že personál použil sedm jehel, z nichž jedna se při vyjímání z paže ohnula. Po oficiálním ukončení popravčího pokusu byla vězeňkyně v kritickém stavu přemístěna do nemocnice, kde obdržela neodkladnou lékařskou péči.
Republikánský guvernér Bill Lee označil selhání za hluboce znepokojující událost a lidskou tragédii. Přiznal, že k takovému selhání v Tennessee nikdy nemělo dojít, a oznámil přípravu nezávislého přezkumu celého postupu. Předseda sněmovny reprezentantů Tennessee Cameron Sexton uvedl, že zákonodárci prověří možnosti úpravy popravčích protokolů, včetně případného rozšíření používaných látek o chlorid draselný.
Zástupci organizace Death Penalty Information Center uvedli, že jde o nejhorší selhání popravy v moderní historii Spojených států. Zatímco v minulosti nastaly případy, kdy se nepodařilo zavedení kanyly do žíly, přežití samotného podání plných dávek smrtící látky je podle odborníků zcela bezprecedentní. Vedení vězeňské služby Tennessee se brání tím, že postupovalo přesně podle schváleného protokolu, který však s variantou přežití vězně po podání druhé dávky výslovně nepočítá.
Christa Pikeová byla v roce 1996 odsouzena k trestu smrti za brutalitu spáchanou v osmnácti letech na své devatenáctileté spolužačce Colleen Slemmerové. V případě dokončení popravy by se stala první popravenou ženou v Tennessee po více než dvou staletích. Pozastavení poprav vydané guvernérem se dotkne i dalších plánovaných případů, včetně popravy Garyho Wayna Suttona plánované na prosinec.
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Zdroj: Libor Novák