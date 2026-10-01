Stovky zadržených, desítky zraněných policistů. Ve Francii vypukly ostré protesty studentů

Francouzský premiér Sébastien Lecornu zvolal krizové zasedání v reakci na eskalující protesty studentů a žáků středních škol po celé zemi. Důvodem nespokojenosti mladých lidí jsou chybějící učitelé, náročný rozvrh hodin i přehřáté třídy v budovách. Demonstrace v řadě měst narušily veřejnou dopravu a vedly k rozsáhlému zatýkání. Během zásahů policie zadržela již stovky lidí a desítky policistů utrpěly zranění.
Situace se podle France24 vyostřuje především před budovami lyceí, kde protestující zablokovali přístup do stovek škol. Podle zpráv úřadů polili neznámí pachatelé jednoho z ředitelů benzínem z kanystru a nejméně na dvou školách založili požár. V průběhu dopoledne probíhalo před středními školami kolem 340 protestních akcí, které ochromily výuku ve více než 160 zařízeních. K vlně odporu se přidali také vysokoškolští studenti, kteří zablokovali fyzický přístup na přibližně třicet univerzitních kampusů po celé zemi.
Dopady protestů se výrazně projevily v městské hromadné dopravě v Marseille, kde byl provoz autobusů, tramvají i metra kompletně pozastaven. Důvodem tohoto opatření byly útoky na řidiče a vandalismus, ke kterým docházelo na okraji studentských shromáždění. Podobný krok zvolily i úřady v Alsku, kde byl na žádost státní správy přerušen tramvajový provoz ve Štrasburku. Cílem tohoto omezení je podle místního prefekta zamezit volnému pohybu výtržníků a protestujících po městě.
Premiér Sébastien Lecornu požádal členy své vlády, aby v reakci na blokády zrušili své plánované pracovní cesty v nadcházejících dnech. Řízení situace přenechal kabinet do rukou prefektů v jednotlivých regionech. Francouzské bezpečnostní složky zadržely od počátku týdne přes šest stovek demonstrantů, přičemž většinu z nich tvoří nezletilí studenti. Během potyček a střetů bylo zraněno více než osm desítek policistů a četníků.
Vlnu nespokojenosti na středních školách vyvolala dlouhodobá frustrace žáků z přeplněných tříd, nedostatku pedagogů a náročných rozvrhů. Studenti si stěžují, že musejí ve školách trávit čas od osmé hodiny ranní do osmnácté hodiny večerní. Vedle náročného harmonogramu kritizují také špatné podmínky v budovách, které byly během letošních vln veder extrémně přehřáté. Hnutí, jež se původně zrodilo v pařížském regionu Île-de-France, se postupně rozšířilo do řady dalších francouzských měst.
Ministr vnitra Laurent Nuñez ostře odsoudil stupňující se násilí a útoky zaměřené na příslušníky bezpečnostních složek. Podle jeho slov dochází na okraji protestů k házení projektilů, slovním útokům i pokusům o žhářství, což označil za projevy městského násilí. Od začátku nepokojů utrpělo zranění více než sto studentů a zaměstnanců škol. Nejhůře zasaženými městy se staly kromě metropole také Lille, Lyon či Bordeaux, kde policie musela použít slzný plyn.
Ministr školství Édouard Geffray zdůraznil, že je nezbytné, aby se všichni žáci mohli co nejdříve vrátit k řádné výuce. Francouzský prezident Emmanuel Macron reagoval na události ze své pracovní cesty v Madridu, kde kritizoval krajně levicové politiky. Prezident je obvinil, že svými vyjádřeními legitimují násilné chování v ulicích a na školách. Zástupci protestujících studentů však odmítají, že by podporovali vandalismus, a tvrdí, že pouze brání svá základní práva.
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Zdroj: Lucie Podzimková