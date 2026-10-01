Konec babího léta na obzoru. Předpověď počasí na příští týden skrývá odpověď

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. října 2026 7:00

Podzimní počasí, ilustrační foto.
Podzimní počasí, ilustrační foto. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Babí léto bude v Česku pokračovat i dnes a v následujících dnech, ale pomalu se blíží zásadní zlom. Výrazný pokles nejvyšších teplot nastane v průběhu příštího týdne, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Meteorologové předpokládají, že v pondělí sice bude oblačno či polojasno, ale přeháňky se vyskytnou jen ojediněle. Přes den budou nadále panovat více než příjemné podzimní teploty. Odpoledne může být přes 20 stupňů. 

Až na 23 stupňů mohou vystoupat maxima také v úterý a ve středu, ale od západu začne postupně přibývat oblačnosti a také dešťových srážek. Ve čtvrtek už se projeví ochlazení, nejvyšší teploty zůstanou v rozmezí od 11 do 16 stupňů. 

Předpověď na pondělí:

Bude oblačno až polojasno a ojediněle se vyskytnou přeháňky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti kolem 5 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C. Slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný západní vítr 2 až 6 m/s.

Výhled od úterý do čtvrtka:

Očekáváme polojasno až oblačno. Ve druhé polovině období od západu postupně až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 11 až 6 °C, při zmenšené oblačnosti až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 °C, ve čtvrtek 11 až 16 °C. 

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Zdroj: Libor Novák

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