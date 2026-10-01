Babí léto bude v Česku pokračovat i dnes a v následujících dnech, ale pomalu se blíží zásadní zlom. Výrazný pokles nejvyšších teplot nastane v průběhu příštího týdne, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové předpokládají, že v pondělí sice bude oblačno či polojasno, ale přeháňky se vyskytnou jen ojediněle. Přes den budou nadále panovat více než příjemné podzimní teploty. Odpoledne může být přes 20 stupňů.
Až na 23 stupňů mohou vystoupat maxima také v úterý a ve středu, ale od západu začne postupně přibývat oblačnosti a také dešťových srážek. Ve čtvrtek už se projeví ochlazení, nejvyšší teploty zůstanou v rozmezí od 11 do 16 stupňů.
Předpověď na pondělí:
Bude oblačno až polojasno a ojediněle se vyskytnou přeháňky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti kolem 5 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C. Slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný západní vítr 2 až 6 m/s.
Výhled od úterý do čtvrtka:
Očekáváme polojasno až oblačno. Ve druhé polovině období od západu postupně až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 11 až 6 °C, při zmenšené oblačnosti až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 °C, ve čtvrtek 11 až 16 °C.
Související
Nejteplejší den babího léta. Bylo i více než 26 stupňů
Říjnový výhled počasí. Nadprůměrné teploty by mohly pokračovat
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Vědci: Světové oceány se oteplují alarmujícím tempem, lidstvo na to není připraveno
před 2 hodinami
Nejvyšší soud na poslední chvíli povolil popravu Pikeové. Obě smrtící injekce přežila
před 3 hodinami
Konec babího léta na obzoru. Předpověď počasí na příští týden skrývá odpověď
včera
Vojtěchovo ministerstvo podá trestní oznámení kvůli jedné z pojišťoven
včera
Ilegální tuningový sraz má být v Česku. Policie řekla, jak se připravuje
včera
Nejteplejší den babího léta. Bylo i více než 26 stupňů
včera
Rutte je přesvědčen, že ruská hrozba pro NATO není bezprostřední
včera
Výstřel na pardubické poliklinice. Policie zadržela podezřelého mladíka
včera
Babiš mluvil v Praze s Meloniovou. Důležitým tématem byl boj s migrací
včera
Dojemné loučení i chvíle hrůzy. Internet plní dramatické záběry z letadla
včera
Konec nočního vysílání, Eurovize i populárních pořadů. ČT představila zásadní změny
včera
Stát se vrací k zastropování paliv. Zveřejnil nejvyšší možné ceny benzínu a nafty
včera
Zásilky z Číny ještě více podraží. EU k balíčkům z Temu, Sheinu či AliExpressu přidá další poplatek
včera
Británie zvažuje opětovný vstup do EU
včera
Únosu letadla pomohl zabránit tajný agent. S letounem přistáli jiní piloti
včera
Cestující z letadla popisují chvíle hrůzy. Podle Izraele se mohlo jednat o pokus o teroristický útok
včera
Poslanci druhý den jednají o vyslovení nedůvěry vládě
včera
Drama při letu do Izraele: Jeden pilot pobodal druhého, chtěl poslat letadlo k zemi
včera
Vývojář přiměl AI k poskytnutí návodů na výrobu biologických zbraní a páchání atentátů
včera
Trump oznámil uzavření dohody se šéfy předních technologických společností o vývoji AI
Americký prezident Donald Trump oznámil uzavření dohody se šéfy předních technologických společností o zavedení dobrovolných kontrol v oblasti vývoje umělé inteligence. Současně podepsal výkonné nařízení, kterým se tento obor v rámci federální administrativy oficiálně přejmenovává. Místo dosavadního termínu umělá inteligence se má nově používat název superinteligence. Ke shodě došlo po společném obědě zástupců sektoru v Bílém domě.
Zdroj: Libor Novák