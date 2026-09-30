Nejteplejší den babího léta. Bylo i více než 26 stupňů

Středa byla zatím nejteplejším dnem letošního babího léta. Na deseti místech v republice zaznamenaly meteorologické stanice letní den, teplota totiž dosáhla alespoň 25 stupňů nad nulou. Babí léto má podle předpovědi pokračovat ještě několik dní.
Středeční maxima na dvou stanicích, konkrétně v Doksanech a Husinci-Řeži, mírně přesáhla 26 °C. Na osmi dalších stanicích pak nejvyšší teplota dosáhla letních 25 °C, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X.
Podle meteorologů se i čtvrteční odpolední maxima mohou výjimečně dostat na letních 25 °C nebo mírně přes. Zároveň se zítra odpoledne a večer začne počasí od západu v Čechách částečně měnit. Vliv převezme slábnoucí a rozpadající se studená fronta, která se nicméně projeví víceméně jen oblačností, a to zejména v pátek v Čechách, kde jí bude hodně.
"Na západě a severozápadě Čech může s menší pravděpodobností v pátek i zapršet, spíše na horách. Pokud se ale srážky vyskytnou, budou velmi slabé a hodně lokální," upozornili meteorologové.
První říjnový víkend se má nést ve znamení převážně slunečného počasí. Babí léto ještě bude pokračovat s teplotami většinou kolem 20 až 22 °C. "Teplo ale vydrží pravděpodobně až do poloviny příštího týdne, kdy se už rýsuje zásadní změna synoptické situace a ochlazení od severozápadu," dodali experti.
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29. září 2026 21:59
Metnar řekl zástupcům policistů či hasičů, jak porostou platy
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) se setkal se zástupci bezpečnostních sborů a odborových organizací, kterým představil plán postupného navyšování platů příslušníků i další priority rozpočtu resortu vnitra na rok 2027. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků Vězeňské služby ČR se mají zvyšovat postupně v letech 2027 až 2029.
Zdroj: Jan Hrabě