Drama při letu do Izraele: Jeden pilot pobodal druhého, chtěl poslat letadlo k zemi

Dramatický incident se odehrál na palubě linky FZ 1073 společnosti Flydubai ze Spojených arabských emirátů do Izraele. Letoun směřující z Dubaje do Tel Avivu musel neplánovaně přistát v Saúdské Arábii poté, co posádka vyslala signál upozorňující na únos stroje. Izraelské úřady událost vyšetřují jako teroristický čin a podle předběžných zjištění zabránil tragédii zásah cestujících a členů posádky. Druhý pilot se totiž během letu pokusil převzít kontrolu nad strojem a zřítit se s ním.
Představitelé izraelských úřadů podle webu mako.co.il uvedli, že kopilot opakovaně pobodal hlavního kapitána kapesním nožem. V reakci na náhlý útok se několika izraelským cestujícím spolu s palubním personálem podařilo proniknout do pilotní kabiny a útočníka přemoci. Během incidentu začal stroj prudce klesat rychlostí přesahující čtyři tisíce metrů za minutu. Letadlo se nekontrolovaně naklánělo ze strany na stranu, zatímco v kabině vypukla mezi cestujícími panika.
Svědci z paluby popsali momenty hrůzy, kdy v letadle zněl křik a lidé se v obavách o život modlili. Jedna z cestujících pro média uvedla, že po otevření dveří do kokpitu uviděla krev a zraněného pilota. Další ze svědkyň, cestující Noa, potvrdila, že do zápasu s útočníkem se zapojili především izraelští pasažéři. Na palubě zůstali lidé s oděvy potřísněnými krví, kteří se snažili situaci stabilizovat až do nouzového přistání.
Drama ve vzduchu začalo přibližně v devět hodin ráno, kdy do plánovaného přistání v Izraeli zbývalo třicet šest minut. Po vyslání nouzového signálu byly okamžitě vzletěny stíhací letouny, aby situaci prověřily. Kolem půl desáté se spojení s letadlem přerušilo a stroj na krátkou dobu zmizel z obrazovek radarů. Letounu se však nakonec podařilo bezpečně dosednout na letištní plochu v Saúdské Arábii kolem desáté hodiny.
Po přistání v Saúdské Arábii zůstali všichni cestující i posádka uvnitř letadla, které na ploše obklopily místní bezpečnostní složky. Druhý pilot byl zadržen a v současnosti probíhá jeho výslech saúdskoarabskými orgány. Izraelská strana nyní vyhodnocuje vzniklou situaci a zvažuje možnost, že pro cestující vyšle záchranný speciál izraelského letectva. Letecký prostor Izraele zůstal po celou dobu incidentu otevřený a v provozu.
Jeden z vysokých izraelských představitelů zdůraznil, že se díky rychlé reakci lidí na palubě podařilo zabránit obrovskému neštěstí. Přibývá totiž indicií, že záměrem kopilota bylo letoun i se všemi pasažéry zcela zničit. Rodinní příslušníci cestujících prožívali během minut, kdy stroj zmizel z radarů, obrovskou nejistotu a strach. Syn jedné ze zasažených cestujících vyjádřil úlevu nad tím, že letadlo bezpečně přistálo, a očekává další zprávy o návratu své matky domů.
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Zdroj: Libor Novák