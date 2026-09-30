Poslanci druhý den jednají o vyslovení nedůvěry vládě

Poslanci pokračují v jednání na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, na které se má hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše. Jednání bylo zahájeno již v úterý odpoledne a večer bylo přerušeno. Opoziční poslanci se snaží kabinetu vyslovit nedůvěru, zatímco zástupci vládních stran využívají prostor u řečnického pultu k prezentaci výsledků své dosavadní práce. Do diskuse se přihlásily ještě desítky zákonodárců, takže přesný čas samotného hlasování zůstává nejasný.
Svolání mimořádného jednání inicioval opoziční blok složený z ODS, STAN, Pirátů, TOP 09 a lidovců, který v dolní komoře disponuje celkem 92 hlasy. Hlavními důvody pro vyvolání hlasování jsou podle opozice schválený rozpočtový schodek ve výši 386 miliard korun a údajně přetrvávající střet zájmů předsedy vlády. Zástupci opozičních stran dále argumentují zpochybňováním nezávislosti české justice a opakovanými útoky na sdělovací prostředky. Samotný premiér Andrej Babiš označil parlamentní rozpravu za skvělý předvolební mítink a dodal, že vystoupení vládních představitelů bude koalice dále šířit na sociálních sítích.
Průběh schůze provází intenzivní vystoupení vládních poslanců a ministrů, kteří odmítají opoziční výtky a vyzdvihují vlastní kroky. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala prohlásil, že kabinet je úspěšný a odvádí dobrou práci. Jako konkrétní příklad zmínil snížení sociálních odvodů pro osoby samostatně výdělečně činné, díky čemuž podle něj zůstává živnostníkům více finančních prostředků. Snahu opozice vyvolat hlasování o nedůvěře zároveň označil za pouhé předvolební představení.
Ve svém projevu se Radim Fiala věnoval také evropské environmentální politice a vyjádřil se k takzvanému Green Dealu. Konstatoval, že tyto závazky nelze jednoduše zrušit, neboť právo Evropské unie je nadřazeno právu členských států. Zástupce SPD dále zdůraznil, že systém emisních povolenek ETS1 tvoří podstatnou část ceny energií v Evropě a ohrožuje konkurenceschopnost průmyslu. Podle jeho slov by měly být povolenky odloženy na neurčito, jinak hrozí stěhování evropských firem do Asie nebo Spojených států.
U řečnického pultu se vystřídali i další členové vlády, například ministr zemědělství za SPD Martin Šebestyán či ministryně pro místní rozvoj za ANO Zuzana Mrázová. Schválení novely stavebního zákona označila ministryně za jedno z klíčových opatření, které má výrazně zrychlit výstavbu bytů v České republice. Proti této legislativě se však vymezili senátoři za hnutí STAN, kteří oznámili záměr obrátit se na Ústavní soud. Podle senátorů novela zakládá nerovné postavení mezi stavebníky a zvýhodňuje velké developery.
Do debaty zasáhl rovněž ministr životního prostředí za Motoristy sobě Igor Červený, který reagoval na postup opozičních politiků. Adresně vyzval předsedu lidovců Jana Grolicha, aby náklady spojené s konáním mimořádné schůze započítal do své volební kampaně. Jan Grolich kandiduje v senátních volbách na Vyškovsku a byl prvním opozičním politikem, který počátkem září veřejně oznámil záměr vyvolat hlasování o nedůvěře vládnímu kabinetu.
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Sněmovna se schází k mimořádnému jednání o vyslovení nedůvěry vládě
Poslanecká sněmovna se schází k mimořádnému jednání o vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše. Návrh na svolání schůze podepsalo všech devadesát dva opozičních zákonodárců. Podle předsedy Občanské demokratické strany Martina Kupky mají občané právo na lepší kabinet a opoziční subjekty chtějí zabránit proměně České republiky v takzvaný Babišistán. Samotný premiér už dříve reagoval prohlášením, že se na nadcházející sněmovní jednání těší.
Zdroj: Libor Novák