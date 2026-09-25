Sněmovna svolá hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Babiš se těší

Poslanecká sněmovna se v úterý odpoledne sejde k mimořádnému jednání o vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše. Návrh na svolání schůze podepsalo všech devadesát dva opozičních zákonodárců. Podle předsedy Občanské demokratické strany Martina Kupky mají občané právo na lepší kabinet a opoziční subjekty chtějí zabránit proměně České republiky v takzvaný Babišistán. Samotný ministerský předseda reagoval prohlášením, že se na nadcházející sněmovní jednání těší.
Zasedání dolní komory parlamentu bylo oficiálně svoláno na čtrnáctou hodinu a očekává se, že bude pokračovat i v následujícím dnu. Opozice pro svůj krok uvádí hned několik zásadních důvodů. Vládní kabinet podle ní dlouhodobě neplní své vlastní programové prohlášení a neúměrným způsobem zvyšuje zadlužení státu.
Představitelé opozičních stran dále upozorňují na trvající střet zájmů premiéra Babiše, který i přes předchozí přísliby tuto situaci dosud nevyřešil. Zároveň připomínají jeho veřejné zpochybňování nezávislosti soudní moci a opakované útoky zaměřené na média či nevládní organizace. Zástupci ODS, STAN, Pirátů a lidovců chtějí hlasováním nabídnout možnost také poslancům koalice.
Koaliční zákonodárci tak dostanou příležitost ukázat, zda naplňují předvolební sliby dané svým voličům. Předseda lidovců Jan Grolich sice předpokládá, že vládní poslanci návrh na nedůvěru nepodpoří, bude však sledovat jejich postoj k samotné schůzi. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan pak zdůraznil, že konečné rozhodnutí o nedůvěře mohou učinit voliči u volebních uren během nadcházejících senátních a komunálních voleb.
Rakušan rovněž kritizoval styl Babišova vládnutí, při kterém premiér vytváří dojem, že vše zvládne sám, zatímco mlčí k aktuálním bezpečnostním hrozbám a odmítá komunikovat. Podle šéfa hnutí STAN představuje tento způsob řízení státu reálné ohrožení bezpečnosti obyvatel České republiky. Vládní koalice složená z hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě disponuje ve Sněmovně pohodlnou většinou jednoho sta osmi hlasů.
Vzhledem k pevné vládní většině se nepředpokládá, že by opozice s návrhem na vyslovení nedůvěry uspěla, ačkoliv někteří koaliční poslanci vyjadřují rozpaky nad navrhovaným rozpočtovým schodkem ve výši 386 miliard korun. Premiér Andrej Babiš v reakci na kroky opozice ve Šlapanicích před novináři uvedl, že se těší a že vládní tým přesně ví, co dělá. Zdůraznil také, že ministryně Alena Schillerová sestavila kvalitní návrh státního rozpočtu.
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Zdroj: Libor Novák