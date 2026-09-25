Netanjahu v OSN označil obvinění z genocidy za opak pravdy. Delegáti během projevu odešli ze sálu

Libor Novák

25. září 2026 9:19

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi
Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi Foto: Depositphotos

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vystoupil na Valném shromáždění OSN s ostrým projevem, ve kterém odmítl obvinění z genocidy v Pásmu Gazy a označil je za opak pravdy. Během svého vystoupení napadl mezinárodní kritiky izraelské vojenské kampaně, světová média i vybrané zahraniční představitele. Netanjahu čelí rostoucí mezinárodní izolaci i vnitropolitickému tlaku před nadcházejícími parlamentními volbami v Izraeli. Ve své řeči se odvolal na slova svého zesnulého bratra Jonatana a zdůraznil, že Izrael v konfliktu zvítězí, protože nemá jinou možnost.

Vystoupení izraelského ministerského předsedy doprovázel rozsáhlý protest delegátů přímo v sále Valného shromáždění. Desítky diplomatů na výzvu palestinské delegace opustily jednací sál ještě předtím, než Netanjahu začal mluvit. Předsedající schůze musel opakovaně zjednávat pořádek klepáním kladívka a vyzývat ke klidu. Palestinští zástupci vysvětlili tento krok snahou vyslat jasný signál, že odmítají být spoluvinníky na válečných zločinech a nelegální okupaci.

Netanjahu na odchod diplomatů zareagoval přímo od pultíku, když přítomné vyzval, aby sál opustili i všichni ostatní morální srabové. Ve své následné řeči nepřinesl žádný zásadní posun v izraelské politice ohledně konfliktu v Gaze či na Západním břehu Jordánu. Namísto toho varoval před existenciální hrozbou ze strany Íránu a prohlásil, že teheránské rakety mohly zničit i samotné sídlo OSN. Zdůraznil také, že Izrael těší neoficiální podpora mnoha světových lídrů, kterou však nemohou vyjádřit veřejně.

Izraelský premiér se ve svém projevu vrátil ke společným úderům se Spojenými státy na íránská jaderná zařízení z letošního února. Zničení těchto objektů označil za jedno z nejsnazších rozhodnutí své kariéry, jelikož v sázce bylo samotné přežití Izraele. Ostré výpady směřoval také proti tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoğanovi, kterého nazval tyranem hostícím teroristy z Hnutí Hamás. Zároveň velmi tvrdě odsoudil starostu New Yorku Zohrana Mamdaniho, kterého označil za antisemitu.

V souvislosti se starostou New Yorku a dalšími kritiky Netanjahu prohlásil, že by se měli stydět za šíření lží o izraelských vojácích. Izraelskou vojenskou operaci v Pásmu Gazy výslovně označil za přímý opak genocidy. Celý výstup izraelského lídra v sídle OSN sloužil také jako předvolební kampaň zaměřená na mobilizaci jeho pravicového voličského jádra. Premiér navíc spěchal s návratem do vlasti z důvodu začínajícího židovského svátku Sukot.

Ještě před vystoupením Netanjahua promluvil k účastníkům shromáždění palestinský prezident Mahmúd Abbás prostřednictvím videoposelství z Rámalláhu. Abbás nemohl přijet osobně, protože mu americká administrativa již podruhé za sebou odepřela udělení víza. Ve svém projevu odsoudil izraelskou politiku na Západním břehu, v Pásmu Gazy i ve Východním Jeruzalémě a označil ji za snahu o vymazání palestinské přítomnosti. Vyzval mezinárodní společenství, aby nedovolilo opakování historických masakrů a vyhánění obyvatelstva z roku 1948.

Americké ministerstvo zahraničí obhájilo zamítnutí víz pro palestinskou delegaci tím, že zástupci Palestinské autonomie neplní své závazky k dosažení míru. Podle Washingtonu tyto kroky vedly k prodloužení sankcí a odepření vstupních víz pro členy Organizace pro osvobození Palestiny. Abbás v reakci označil tento postup amerických úřadů za zcela protiprávní a nepodložený. Zdůraznil, že bránění účasti palestinské delegace přímo odporuje povinnostem Spojených států jako hostitelské země OSN.

Projev izraelského premiéra vyvolal také masivní demonstrace přímo v ulicích New Yorku v blízkosti sídla Organizace spojených národů. Stovky protestujících s transparenty požadujícími ukončení genocidy zaplnily ulice na manhattanském East Side. Během demonstrací zasáhla newyorská policie a zadržela více než stovku lidí včetně několika místních volených zástupců. Starosta Zohran Mamdani, který dříve Netanjahua označoval za nežádoucí osobu, podpořil právo občanů na poklidný protest.

Během své krátké návštěvy Spojených států neměl Netanjahu naplánované žádné setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ani s dalšími vysoce postavenými představiteli USA. Prezident Trump se v té době nacházel ve Washingtonu, kde hostil čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Izraelský ministerský předseda namísto toho uspořádal pouze několik schůzek s představiteli jiných členských států OSN před svým odletem zpět do Izraele.

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Zdroj: Libor Novák

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