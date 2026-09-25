Průvodce říjnovými volbami. Ministerstvo připravilo několik novinek, pomohou QR kódy

V říjnu se uskuteční volby do obecních zastupitelstev a jedné třetiny Senátu. Kromě standardní volební přípravy a metodické pomoci samosprávám realizovalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Digitální a informační agenturou zátěžový test eDokladů a připravilo pro podzimní volby edukační kampaň. Ministerstvo o kampani informovalo na webu.
Kampaň, která byla vytvořena interně na Ministerstvu vnitra, bude probíhat na sociálních sítích resortu a je primárně postavená na sedmi edukačních videích. Ta mají občana jednoduše provést volebním procesem. Celou kampaň sjednocuje heslo: Váš hlas, Vaše volba.
Proč jít k volbám, jak probíhají volby krokem za krokem nebo jak například upravit hlasovací lístek v komunálních volbách. I to jsou témata sedmi volebních videospotů zpracovaných pro potřeby volební kampaně s heslem Váš hlas, Vaše volba. Kampaň, jejímž cílem je odlehčenou formou voličům ukázat všechny základní informace k volbám, startuje dnešním dnem. Videa doplní zjednodušené informační grafiky nebo třeba otázky a odpovědi. Občané je na sítích resortu najdou každý den až do voleb.
"Jako každé volby chceme jít voličům trochu naproti a informace jim poskytnout také na pro ně nejdostupnějších kanálech – sociálních sítích. Kampaní chceme navíc podpořit šíření informací, aby se dostaly k co nejvíce lidem," uvedl ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec s tím, že za kampaní nestojí žádná externí agentura. Vše od vizuální stránky přes produkci videí až po finální výsledek, který budeme vídat na sítích, vzniklo na Ministerstvu vnitra.
Kromě kampaně se mohou voliči také těšit na několik novinek, které je ve volebních místnostech čekají. Nevidomým a slabozrakým pomůže letos nově při hlasování v senátních volbách QR kód umístěný přímo na hlasovacím lístku jednotlivých kandidátů. Voliči, který nemůže sám upravit hlasovací lístek nebo ho vložit do volební urny, může být nápomocen nově i člen volební komise.
Voliči, kteří těsně před volbami zjistí, že nemají platný doklad totožnosti, mají stále možnost hlasovat. Mohou si totiž zažádat o nový typ dočasného občanského průkazu. Jedná se o doklad, který lze využít v souvislosti s výkonem volebního práva. Zažádat si o něj mohou nejdříve pět dní před volbami a nejpozději první den voleb na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo v Praze u úřadu městské části.
Přípravy na volby jsou v plném proudu. V tuto chvíli vrcholí obsazování okrskových volebních komisí, jejichž první zasedání se musí uskutečnit do 18. září. Tam, kde se bude volit i do Senátu, obce zajišťují agendu vydávání voličských průkazů. Voliči si o ně mohou u obecního úřadu osobně požádat do středy 7. října do 16 hodin. Písemné žádosti musí na úřad dojít do 2. října. Pro komunální volby se letos ještě voličské průkazy nevydávají.
Ve volební místnosti se mohou i letos voliči prokázat aplikací eDoklady. Než se vydají k volbám, Digitální a informační agentura doporučuje si aplikaci aktualizovat na nejnovější verzi: doma ji s telefonem připojeným k internetu otevřít a ověřit, že je digitální občanský průkaz aktuální a platný. Aktualizovaný doklad v aplikaci je platný po dobu 48 hodin.
Digitální a informační agentura před letošními volbami optimalizovala aplikaci i navazující infrastrukturu, provedla interní testy a společně s Ministerstvem vnitra uspořádala první veřejný zátěžový test eDokladů za účasti 30 tisíc unikátních uživatelů. Získaná data využila k dalším úpravám a odstranění zjištěných úzkých míst, aby ověřování totožnosti ve volebních místnostech probíhalo co nejplynuleji. Pro případ nečekaných technických potíží nicméně zůstává platné doporučení vzít si s sebou také fyzický občanský průkaz nebo cestovní pas.
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Zdroj: Libor Novák