Lula da Silva obvinil Trumpa ze snahy kolonizovat Brazílii

Volební kampaň brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy obvinila amerického prezidenta Donalda Trumpa ze snahy kolonizovat Brazílii. Podle vyjádření Lulova týmu se Washington snaží zasahovat do nadcházejících prezidentských voleb s cílem zmocnit se přírodního bohatství země. Obvinění zaznělo v televizním volebním spotu, který Lulův tým odvysílal v reakci na rostoucí obavy z možného ovlivňování voleb ze strany Spojených států. Volební video tvrdí, že se Trump pokouší naklonit hlasování ve prospěch krajně pravicového kandidáta Flávia Bolsonara.
V minutovém videoklipu vypravěčka varuje diváky, že Flávio Bolsonaro je kandidátem amerického prezidenta. Podle ní je hlavním cílem Washingtonu získat brazilské bohatství, připravit zemi o budoucnost a nechat ji v chudobě. Samotný prezident Lula na sociální síti X obvinil svého soupeře ze snahy předat přírodní zdroje Spojeným státům. Prohlásil, že pokud by Bolsonaro ve volbách zvítězil, Brazílie by se stala opět jen kolonií.
Americké ministerstvo zahraničí všechna obvinění z vlivových operací kategoricky odmítlo. V oficiálním prohlášení uvedlo, že jakékoliv náznaky o spiknutí za účelem podkopání voleb v demokratické zemi jsou nepodloženou lží. Přesto se v Brazílii i v zahraničí zvyšují obavy z tlaku, který Washington vyvíjí na volební proces. Spojené státy v nedávné době zavedly pětadvacetiprocentní cla na dovoz brazilského zboží, což mnozí považují za formu ekonomického nátlaku.
K tématu se během svého vystoupení na Valném shromáždění OSN v New Yorku vyjádřil i samotný prezident Lula. Ve svém projevu k delegátům zdůraznil, že vláda nedovolí vnitřním ani vnějším nepřátelům demokratického zřízení útočit na vůli lidu. Prohlásil, že brazilská demokracie patří výhradně obyvatelům Brazílie. Nepřímo tak reagoval na kroky americké administrativy, které vnímají brazilští představitelé jako narušování své suverenity.
Do záležitosti se vložila také skupina desítek zákonodárců z americké Demokratické strany. Ti zaslali dopis americkému ministrovi zahraničí Marcu Rubiovi, ve kterém odsoudili snahy Trumpovy administrativy o zasahování do brazilských voleb. V dopise varovali, že koordinovaný tlak ze strany Bílého domu zvyšuje riziko oslabení demokratických institucí a poškození vzájemných vztahů. Zároveň vyzvali ministerstvo zahraničí, aby se písemně zavázalo k respektování volebního procesu v Brazílii.
Vypravěčka v Lulově volebním spotu poukázala na několik nedávných zpráv o údajných zásazích ze strany Spojených států. Zmínila zprávy o zapojení velkých technologických firem i důvěrný dokument brazilské zpravodajské služby. Tento tajný materiál varuje volební orgány před kritickou úrovní rizika amerického vlivu na hlasování. Spot rovněž připomněl vazby Bolsonarovy kampaně na konzervativní síť dárců Rockbridge, kterou spoluzakládal americký viceprezident JD Vance.
Tajemník pro komunikaci Lulovy Dělnické strany Éden Valadares vysvětlil, že cílem volebního videa je varovat brazilské občany. Podle něj jde o snahu čelit ideologicky motivované kampani vedené ze Spojených států. Valadares uvedl, že nátlak ze zahraničí nebude fungovat, ale brazilská strana nemůže zůstat nečinná. Dodal, že prezident Lula instruoval své spolupracovníky k mobilizaci společnosti a k pořádání veřejných akcí po celé zemi.
Obavy z amerického zasahování se přitom neomezují pouze na brazilskou levici a Lulovy příznivce. Chování Donalda Trumpa veřejně odsoudil také další z pravicových kandidátů v prezidentských volbách Renan Santos. Santos zdůraznil, že si nepřeje, aby se Brazílie stala vazalským státem Spojených států. Ve videu na sociálních sítích uvedl, že Američané se snaží ovlivnit volby s cílem zajistit si výhodné smlouvy na těžbu vzácných zemin.
Santos ve svém vyjádření rovněž připomněl americké vojenské akce ve Venezuele z počátku roku. Varoval, že Jižní Amerika se nesmí proměnit v americký protektorát. První kolo brazilských prezidentských voleb je naplánováno na 4. října a volební průzkumy ukazují velmi vyrovnaný souboj mezi Lulou a Bolsonarem. Pokud ani jeden z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, proběhne druhé kolo voleb 25. října.
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Zdroj: Libor Novák