Guyana. Země, o které řada lidí nic neví, bude brzy jednou z nejdůležitějších na světě. A nebude sama

Pobřeží a vnitrozemí Jižní Ameriky se stávají novou globální ropnou hranicí. Tři země – Brazílie, Guyana a Argentina – stojí v čele explozivního růstu těžby ropy a zemního plynu mimo uskupení OPEC, přičemž se dušují, že je to klíčové pro jejich ekonomický rozvoj. Tento boom probíhá v době, kdy se dopady klimatické krize, poháněné právě fosilními palivy, projevují v regionu extrémními požáry, záplavami a suchy.
Trojice zemí se zásadně liší. Brazílie je ekonomický gigant s prezidentem Lulou da Silvou, který se profiluje jako obhájce životního prostředí, ale zároveň je silně pro-ropný. Guyana je země s vysokou mírou biodiverzity a vysokou mírou chudoby. Objevy ji proměnily v ropný stát s největší produkcí ropy na obyvatele na světě. Argentina je ekonomicky nestabilní země vedená prezidentem Javierem Mileiem, který je popíračem klimatu a sází na region Vaca Muerta.
Růst produkce je podpořen nedávnými objevy, protože jihoamerická ropa je často levnější na těžbu (zejména z hlubokých vodních vrtů) a má obvykle nižší emise na barel díky moderní infrastruktuře. Do regionu masivně investují giganti jako Exxon a Chevron.
Nejkontroverznější je projekt u ústí řeky Amazonky (pánev Foz do Amazonas). V oblasti, kde se nachází ekologicky cenný hlubokomořský korálový útes, schválila brazilská environmentální agentura IBAMA průzkumné vrty. Ekologové varují před katastrofickými následky úniku ropy vzhledem k silným proudům a vzdálenosti od center. Tato těžba se stává obzvlášť trapnou pro Brazílii, která v nedalekém Belému hostí klimatickou konferenci COP30.
Brazilský prezident Lula da Silva odmítá obvinění z pokrytectví a tvrdí, že by bylo „nezodpovědné“ ropu opustit. Argumentuje, že příjmy z ropy pomohou financovat přechod na čistou energii a zajistí rozvoj chudších regionů. Přesto se někteří obávají, že snaha stát se ropnou velmocí tento přechod pouze oddálí.
Podobná logika platí pro Guyanu, která díky objevu z roku 2015 zažívá nejrychlejší růst ekonomiky na světě. Vláda tvrdí, že dokáže vyvážit těžbu ropy s ochranou životního prostředí, a slibuje, že příjmy pomohou snížit chudobu. Panují však obavy z „prokletí zdrojů“, kdy obrovské příjmy ve skutečnosti život obyvatelům zhorší, jako se stalo například ve Venezuele.
V Argentině prezident Milei sází na obrovské břidlicové ložisko Vaca Muerta (Mrtvá kráva), srovnávané s texaskou Permskou pánví. To se stalo hlavní nadějí země na ekonomické oživení. Politická diskuze o klimatu v Argentině neexistuje, dominuje pouze narativ o rozvoji a zbohatnutí díky těžbě (prováděné frakováním), která je spojená s velkým znečištěním.
Analytici předpovídají, že vrchol globální poptávky po ropě nastane na začátku příští dekády. Země, které nyní masivně investují do fosilních paliv, by se tak mohly ocitnout v situaci, kdy bude toto odvětví nerentabilní. Prozatím však poptávka zůstává silná. Jak uvedl politolog Michael Ross: „Tyto země přicházejí na večírek, právě když se zavírá bar.“ Nicméně geopolitické faktory hrají pro Jižní Ameriku, protože pokud klesne americká produkce, stane se region klíčový pro snížení závislosti na státech jako Saúdská Arábie a Rusko.
Související
Orbán vyjednal v Bílém domě výjimku i pro Slovensko, domnívá se Fico
Orbán dosáhl svého. U Trumpa vyjednal výjimku ze sankcí pro Maďarsko
ropa , Brazílie , guyana , argentina
Aktuálně se děje
před 24 minutami
Průlom v senátu po 40 dnech: Dohoda o ukončení nejdelšího amerického shutdownu je na světě
před 1 hodinou
„Nikdy nám to neodpustí“. Klimatický šéf OSN na COP30 varuje svět před katastrofou
před 2 hodinami
Guyana. Země, o které řada lidí nic neví, bude brzy jednou z nejdůležitějších na světě. A nebude sama
před 2 hodinami
Pařížský soud propustil Sarkozyho z vězení
před 3 hodinami
Trump udělil milost Giulianimu a všem svým politickým spojencům
před 3 hodinami
Trump nafukuje uměle vytvořenou krizi. Chce zasahovat ve městech ovládaných demokraty, říká pro EZ expert
před 4 hodinami
Trumpova administrativa lhala? Vědci mezi paracetamolem a autismem spojitost nenašli
před 4 hodinami
Ryanair oznámil zásadní změnu: Od 12. listopadu nebude akceptovat papírové letenky
před 5 hodinami
Sarkozy život ve vězení nezvládá. Soud ho může ještě dnes pustit na svobodu
před 6 hodinami
WSJ: Sabotáž na plynovodech Nord Stream mohl podle německých vyšetřovatelů nařídit Zalužnyj
před 6 hodinami
Stříleli jsme do civilistů a používali je jako štíty, přiznali izraelští vojáci
před 7 hodinami
COP30 začíná. Do Brazílie dorazili lobbisté, lídři konferenci bojkotují
před 8 hodinami
Průlom v jednáních: Shutdown v USA se blíží ke konci
před 10 hodinami
Slunečné počasí přinese nadprůměrné teploty, naznačili meteorologové
včera
Britské maloměsto řeší název ulice. Kvůli zneuznanému členovi královské rodiny
včera
Biatlonistka Simonová se přiznala ke krádeži. Na zimní olympiádě se ale představí
včera
Duka bojoval, měl zaťaté pěsti, prozradila dominikánská sestřička
včera
Čech poprvé povede unijní úřad OLAF. Rozhodla Evropská komise
Aktualizováno včera
Rusové trýzní obyčejné Ukrajince. Výpadky dodávek energií mají trvat většinu dne
včera
Orbán vyjednal v Bílém domě výjimku i pro Slovensko, domnívá se Fico
Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) se domnívá, že výjimka ze sankcí, kterou v Bílém domě vyjednal jeho maďarský kolega Viktor Orbán, by se měla vztahovat i na Slovensko. Podle Washingtonu jde o výjimku na rok, zatímco Budapešť tvrdí, že je neomezená.
Zdroj: Jan Hrabě