Předpověď počasí do konce týdne. Na horách může připadnout další sníh

Jan Hrabě

2. ledna 2026 7:00

Počasí
Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Další sněhové srážky i celodenní mráz slibují meteorologové ve zbývajících dnech probíhajícího týdne. Vyplývá to z předpovědi, kterou Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal na facebooku

Dnes má převažovat hodně oblačnosti, přechodně ale může být polojasno. Místy se vyskytnou sněhové přeháňky, na horách bude sněžení trvalejší. Odpolední maxima vyšplhají jeden stupeň nad nulu. Vítr bude silný, v nárazech dosáhne rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Od vyšších poloh se mohou tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. 

Sobota přinese proměnlivou oblačnost, sněžit bude především na horách. Ranní minima klesnou až na -6 °C. Odpoledne se teploty přiblíží nule, ale mělo by mrznout po celý den. Vítr mírně zeslábne, v nárazech bude mít rychlost kolem 55 kilometrů za hodinu. 

"Neděle bude zpočátku s velkou oblačností, na Moravě většinou s polojasnou oblohou. Stále bude sněžit převážně na horách a k večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Po ránu budou teploty kolem -5 °C, odpoledne kolem -2 °C," uvedli meteorologové. 

včera

Počasí naplnilo očekávání. Napadlo až 20 centimetrů sněhu, stále platí výstrahy

