Pošta od dubna mění ceník. Platby zákazníků budou vyšší

Častí uživatelé služeb České pošty by měli zpozornět. Státní podnik totiž od dubna chystá zdražení, které se bude týkat doporučených i cenných psaní či zásilek. Ceny za některé služby se navíc zvyšovaly už od ledna.
Na nový ceník České pošty upozornil web TN.cz s tím, že ceny se změní od 1. dubna, tedy už za necelý měsíc. Doporučená psaní zdraží ze 77 na 83 korun, o šest korun se zvýší poplatek za odeslání cenných psaní z 82 na 88 korun.
Podle nového ceníku budou o šest korun dražší i firemní doporučená psaní. Více zaplatí lidé i při odesílání cenných zásilek, například u velikosti S stoupne cena ze 129 na 131 korun. O dvě koruny vzroste cena i u ostatních velikostí M, L a XL.
Pošta zdražila některé služby už od ledna. Na Nový rok se zvýšil poplatek za platby SIPO o dvě až šest korun. Dražší je kvůli konci osvobození od daně z přidané hodnoty i poplatek za zaplacení v hotovosti na přepážce a placení doručovateli. Zdražilo i doručení důchodu poštou do místa bydliště na 94 korun.
Zvýšení poštovního poplatku za výplatu důchodu v hotovosti se nicméně nevztahuje na lidi, jimž byl důchod přiznán před 1. lednem 2010 a od 31. prosince 2009 jim nepřetržitě trvá nárok na alespoň jeden důchod.
