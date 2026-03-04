Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď. NATO sestřelilo raketu mířící do Turecka

Americký ministr obrany Pete Hegseth na brífinku v Pentagonu oznámil, že námořnictvo Spojených států potopilo v Indickém oceánu íránskou válečnou loď. Podle jeho slov se plavidlo nacházelo v mezinárodních vodách a jeho posádka se mylně domnívala, že je tam v bezpečí. Hegseth upřesnil, že loď byla zasažena a poslána ke dnu torpédem, přičemž zdůraznil, že Spojené státy v tomto konfliktu neusilují o „férový boj“.
Ačkoli šéf Pentagonu konkrétní název zasaženého plavidla neuvedl, srílanské námořnictvo již dříve informovalo o potopení íránské lodi IRIS Dena. K incidentu došlo v Indickém oceánu a podle dostupných dokumentů bylo na palubě přibližně 180 osob. Srílanským záchranářům se podařilo z vody vyzdvihnout 32 přeživších, ovšem osud zbývajících zhruba 140 lidí zůstává neznámý a jsou vedeni jako pohřešovaní.
Mluvčí srílanského námořnictva Budhika Sampath uvedl, že nouzový signál přijali brzy ráno. Přestože se loď nacházela mimo jejich výsostné vody, incident se stal v jejich pátrací a záchranné oblasti, což vyvolalo mezinárodní povinnost zasáhnout. Když záchranná plavidla dorazila na místo, loď už nebyla na dohled. Na hladině byly patrné pouze olejové skvrny a několik plovoucích záchranných vorů s lidmi, kteří se drželi na vodě.
Hegsethovo prohlášení o torpédovém útoku přichází v době, kdy srílanská armáda původně odmítala spekulace o útoku ponorky a uváděla, že příčina potopení není známa. Ministr obrany USA však situaci popsal jako součást širší strategie, kdy Amerika „zasahuje Írán ve chvíli, kdy je na zemi“. Varoval, že operace je teprve na začátku a že íránský režim čekají další a mnohem větší vlny útoků.
Podle Hegsetha jsou výsledky uplynulých čtyř dnů operace „neuvěřitelné a historické“. Prohlásil, že současný íránský režim skončil a jeho představitelé si jsou této skutečnosti vědomi. Americké síly podle něj systematicky ničí a demoralizují veškeré vojenské kapacity Teheránu. Dodal, že íránští vůdci budou na obloze vídat pouze americkou a izraelskou leteckou sílu, dokud obě země nerozhodnou o ukončení války.
Ministr na brífinku několikrát zopakoval, že „Amerika vítězí rozhodným a zdrcujícím způsobem“. Odkázal se také na slova prezidenta Trumpa s tím, že Spojené státy si vyhradí veškerý potřebný čas k tomu, aby zajistily naprostý úspěch celé mise. Zdůraznil, že čtyři dny od zahájení konfliktu jsou pouhým úvodem do rozsáhlé kampaně, která má za cíl definitivní porážku současného íránského vedení.
Kromě námořního incidentu se napětí přeneslo i do vzdušného prostoru sousedních zemí. Turecké ministerstvo obrany oznámilo, že protivzdušná obrana NATO zničila íránskou raketu směřující k tureckým hranicím. Střela byla detekována při přeletu nad iráckým a syrským územím. Turecko jako člen NATO následně varovalo všechny strany konfliktu, aby se zdržely kroků, které by mohly vést k dalšímu rozšíření války v regionu.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Ismaíl Bagháí důrazně vyzval nepřátelské země, aby okamžitě zastavily válku, a apeloval na mezinárodní společenství, aby splnilo svou odpovědnost, dokud není příliš pozdě. Varoval, že proces, který byl zahájen, se brzy přelije i do Evropy. Podle jeho slov požár, který zažehly Spojené státy a „sionistický režim“, může zachvátit celý svět a důsledky porušování mezinárodního práva a Charty OSN pocítí každý člověk na Zemi.
Zdroj: Libor Novák