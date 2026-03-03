Macinka si za zády Pavla listoval v Rudém právu. Někdo mi to dal, vysvětlil

Jako provokaci vnímají mnozí lidé chování ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) během úterního projevu prezidenta Petra Pavla v Poslanecké sněmovně. Macinka totiž za zády hlavy státu vytáhl výtisk komunistických novin Rudé právo.
Z fotografií od našeho fotografa, který byl dnes v Poslanecké sněmovně přítomen, i z videí zveřejněných na sociálních sítích je zřejmé, že Macinka během projevu prezidenta k poslancům vytáhl historický výtisk Rudého práva a začal si v něm listovat.
Ministr zahraničí tvrdí, že touto scénkou z dnešního jednání dolní komory parlamentu nic nesledoval. "Někdo mi to dal, chtěl jsem ukázat ministrovi obrany nějaké dobové články týkající se armády," řekl šéf koaličních Motoristů pro web iDnes.cz.
Vedle Macinky opravdu seděl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Fotky dokazují, že mezi oběma politiky došlo k interakci nad novinami, které za minulého režimu byly hlásnou troubou Komunistické strany Československa.
Pokud však chtěl šéf diplomacie poukázat na komunistickou minulost prezidenta Pavla, možná zapomněl, že členem KSČ byli před rokem 1989 i již zmíněný ministr Zůna či premiér Andrej Babiš (ANO).
Pavel a Macinka se v uplynulých týdnech dostali do konfliktu, který otřásl českou politikou. Zapříčinily ho esemesky, které šéf diplomacie posílal poradci prezidenta a vyvíjel v nich tlak ve věci jmenování poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí. Hlava státu předala zprávy k prošetření policistům.
