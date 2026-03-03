Nejdříve Venezuela, pak Írán. Jak velkou ránu Trump zasadil Putinovi?

Ruský prezident Vladimir Putin odsoudil zabití íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího jako cynickou vraždu, která hrubě porušuje veškeré normy lidské morálky i mezinárodního práva. Tento útok, vedený Izraelem s podporou Spojených států, zasáhl Putina na velmi citlivém místě a prohloubil jeho dlouhodobou paranoiu ohledně vlastní bezpečnosti. Pro ruského lídra představuje pád dalšího spojence připomínku osudu diktátorů, kteří skončili násilnou smrtí nebo svržením.
V ruských politických kruzích vyvolala Chameneího smrt okamžité vzpomínky na konec libyjského vůdce Muammara Kaddáfího v roce 2011. Putin byl tehdy podle svědků naprosto zdrcen a rozhořčen záběry zakrváceného Kaddáfího, které obletěly svět po zásahu jednotek NATO. Právě tento okamžik je považován za zlomový bod v Putinově kariéře, po kterém se definitivně odvrátil od Západu a začal tvrdě potlačovat domácí opozici v obavě z řízené změny režimu.
Současné události, kdy po venezuelském Nicolási Madurovi padl v krátkém sledu i Chameneí, posilují pocit izolace v Kremlu. Ruská propaganda v reakci na tyto události přitvrdila a někteří komentátoři dokonce porušili neformální pravidlo nekritizovat přímo Donalda Trumpa. Například Dmitrij Medveděv prohlásil, že útok na Írán odhalil Trumpovu pravou tvář, a moderátor Vladimir Solovjov přirovnal chování USA k predátorovi, který svou kořist ukolébá diplomacií, než jí skočí po krku.
Ultranacionalističtí myslitelé v Rusku otevřeně varují, že Washington systematicky likviduje ruské spojence a Moskva může být další na řadě. Tato rétorika se promítá i do vnímání mírových rozhovorů o Ukrajině, které USA zprostředkovávají. Podle těchto hlasů je vyjednávání s nepřítelem, který takto brutálně odstraňuje své odpůrce, extrémně nebezpečné a Kreml by měl být ve střehu před jakýmkoliv pokusem o podobný scénář na domácí půdě.
Oficiální prohlášení Kremlu však zůstávají o poznání diplomatičtější než výkřiky v televizi. Mluvčí Dmitrij Peskov sice vyjádřil hluboké zklamání nad selháním rozhovorů s Íránem, zároveň se ale snažil udržet konstruktivní tón ohledně snah USA o mír na Ukrajině. Putin se v tomto ohledu projevuje jako pragmatik, který nehodlá riskovat vlastní pozici nebo cíle na ukrajinském bojišti kvůli ochraně zájmů Teheránu nebo jiných partnerů.
Krize v Íránu navíc přináší Moskvě určité strategické výhody, jako je perspektiva vyšších cen ropy nebo odvrácení pozornosti Washingtonu od války na Ukrajině. Napětí mezi Evropou a USA v otázce postupu na Blízkém východě hraje Rusku do karet a pomáhá posilovat narativ o nebezpečí západní hegemonie. Putin navíc na rozdíl od Chameneího disponuje jaderným arzenálem, který považuje za hlavní pojistku proti vnějšímu zásahu.
Navzdory jadernému odstrašování zůstává největší hrozbou pro Putina vnitřní stabilita a případné palácové intriky. Historické paralely ukazují, že autokrati, kteří u moci setrvávají desítky let, často čelí buď zatčení, nebo násilnému konci. Paranoia z režimní změny tak Putina pravděpodobně povede k ještě větší uzavřenosti a nekompromisnímu postupu v ukrajinském konfliktu, který vnímá jako klíč ke svému politickému přežití.
