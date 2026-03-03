Žádné sirény ani poplach. Íránský útok na operační středisko přišel bez varování, v jeho troskách umírali lidé

Při íránském útoku na provizorní operační středisko v civilním přístavu v Kuvajtu zahynulo v neděli ráno šest amerických vojáků. Jde o první potvrzené oběti z řad ozbrojených sil USA od začátku vojenského konfliktu s Íránem. Podle informací zdroje CNN blízkého situaci zasáhl přímý úder budovu v přístavu Šuaiba v neděli po deváté hodině místního času, přičemž útok přišel náhle a bez jakéhokoli varování.
Americké centrální velitelství (CENTCOM) v pondělí odpoledne upřesnilo bilanci mrtvých poté, co byly v troskách nalezeny ostatky dalších dvou pohřešovaných vojáků. Původně armáda informovala o třech obětech, aniž by specifikovala přesné místo incidentu. Budova, která sloužila jako taktické operační centrum, byla tvořena mobilními buňkami s kancelářskými prostory a v době zásahu se v ní nacházely desítky lidí.
Ministr obrany Pete Hegseth uvedl, že ačkoliv bylo centrum opevněné, jednomu z íránských projektilů se podařilo proniknout protivzdušnou obranou. Podle dřívějších zpráv se předpokládá, že šlo o útok dronem. Síla exploze byla tak ničivá, že vnitřek budovy zcela ohořel a stěny se pod tlakem výbuchu prohnuly směrem ven. Požár na místě dohoříval ještě několik hodin po samotném útoku.
Satelitní snímky a videa pořízená v neděli dopoledne potvrzují rozsah zkázy, kdy z amerického objektu v přístavu stoupal hustý černý dým. Kvůli pokračujícímu žáru a troskám trvalo záchranným týmům delší dobu, než se jim podařilo vyprostit ostatky posledních vojáků, kteří byli po útoku vedeni jako nezvěstní. Totožnost padlých zatím nebyla zveřejněna, protože stále probíhá vyrozumívání jejich rodin.
Vojáci byli přiděleni k 1. divadelnímu podpůrnému velitelství, které má základnu ve Fort Knoxu v Kentucky. Tato jednotka funguje jako samostatné ředitelství, do něhož jsou vysíláni vojáci z různých útvarů na devítiměsíční rotace. Šestice padlých představuje první ztráty na životech v rámci vojenské operace proti Íránu, kterou administrativa pojmenovala Operation Epic Fury.
Kromě šesti mrtvých eviduje americké velitelství také 18 vážně zraněných vojáků napříč celou operací. Ministr Hegseth i prezident Donald Trump varovali, že s pokračujícím konfliktem jsou další ztráty pravděpodobné. Předseda sboru náčelníků štábů generál Dan Caine vyjádřil rodinám padlých hlubokou soustrast a označil vojáky za příklad nesobecké služby vlasti.
Izraelská armáda ústy svého mluvčího potvrdila, že v souvislosti s nově otevřenou frontou v Libanonu jsou ve hře „všechny možnosti“, a to včetně potenciální pozemní operace. Toto prohlášení následuje po eskalaci napětí v pondělních branných hodinách, kdy hnutí Hizballáh odpálilo na severní Izrael šest projektilů. Izrael na tento útok odpověděl masivní vlnou náletů cílících na Bejrút a jižní části Libanonu.
Zdroj: Libor Novák