Pohřešovanou ženu našli mrtvou. Policie obvinila muže z vraždy

Jan Hrabě

Jan Hrabě

2. března 2026 21:57

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Tragicky skončilo pátrání po pohřešované seniorce z Kroměřížska, které probíhalo v závěru února. Policisté totiž po nálezu těla zjistili, že se stala obětí vraždy. Podezřelému hrozí až 18 let vězení. 

Policie v sobotu prostřednictvím sociální sítě X informovala, že pátrání po pohřešované seniorce má smutný konec. Tělo ženy bez známek života se našlo nedaleko jejího bydliště. Případ si převzali kriminalisté ze Zlínského kraje. 

Pátrací akce odstartovala ve čtvrtek, kdy se na policisty obrátil starosta jedné z obcí na Kroměřížsku. Případ od samého začátku provázelo několik otazníků. "Následné šetření mělo rychlý spád. V souvislosti se zmizením seniorky policisté téhož dne zadrželi muže středního věku," uvedl policejní mluvčí Radomír Šiška.

"V průběhu prověřování kriminalisté zjistili, že muž ženu v jejím rodinném domě dosud nezjištěného dne usmrtil. Její tělo pak odvezl na odlehlé místo a zakopal v lesním porostu, což se následně potvrdilo. Žena zemřela násilnou smrtí," sdělil mluvčí. 

Obviněnému v případě prokázání viny a odsouzení hrozí za zvlášť závažný zločin vraždy až osmnáctiletý trest odnětí svobody. 

Vražda Policie ČR Zlínský kraj

