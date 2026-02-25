Napadená taxikářka ze Šumperka podlehla zraněním v nemocnici

Jan Hrabě

Jan Hrabě

25. února 2026 18:39

Foto: Adam Mráček / INCORP images

Policie s největší pravděpodobností překvalifikuje případ ze Šumperku z pokusu o vraždu na obvinění z vraždy. Taxikářka, kterou muž bodl nožem, totiž zemřela v nemocnici. Obviněný navíc s jejím autem narazil do jiného vozidla a zranil další dva lidi. 

O úmrtí pacientky informovala Fakultní nemocnice Olomouc. "Zraněná žena hospitalizovaná na naší klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny zemřela v sobotu v podvečer," řekl mluvčí nemocnice Adam Fritscher pro web novinky.cz. 

Policie minulý týden v úterý přijala oznámení o vážně zraněné ženě v Lidické ulici. Šlo o čtyřiačtyřicetiletou taxikářku. Případ si převzali krajští kriminalisté, kteří začali hledat její černou škodu Superb. Vyšetřovatelé od svědků zjistili, že autem z místa činu odjel pravděpodobný nebezpečný pachatel.

"Za dvě hodiny od přijetí oznámení se policejním hlídkám podařilo vůz taxi vypátrat v obci Šumvald. Řidič na výzvy k zastavení nereagoval a ujížděl směrem na obec Dolní Libina. Po ujetí pár stovek metrů úmyslně najel do protijedoucího vozidla Škoda Octavia," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman. 

Řidič Octavie naštěstí pohotově zareagoval a zabránil tak fatálním následkům, i když utrpěl i se spolujezdkyní zranění. "Policisté ujíždějícího řidiče okamžitě zadrželi. Ten jim následně nadýchal přes jedno promile alkoholu v dechu. Orientační test na jiné návykové látky měl negativní," sdělil mluvčí.

Vyšetřování ukázalo, že obviněný v den události před půl desátou nastoupil na čerpací stanici v Šumperku na zadní sedadlo taxíku s úmyslem zmocnit se vozidla a spáchat s ním sebevraždu.

"Řidičku požádal o odvoz k rybníku Benátky. V průběhu jízdy se utvrdil v přesvědčení, že vozu se zmocní pouze tím způsobem, že nožem bodne řidičku do krku, což po zastavení vozidla udělal. Poté vážně zraněnou ženu vyvlékl z auta na zem, nasedl do vozidla a odjel pryč," popsal Hejtman. 

Muž pak před policisty ujížděl rychlostí kolem 140 kilometrů za hodinu. "Na rovném úseku mezi obcemi Šumvald a Dolní Libina v úmyslu spáchat sebevraždu přejel do protějšího jízdního pruhu, kde narazil do protijedoucího vozidla, ve kterém se nacházely dvě osoby," dodal mluvčí.

Obviněnému hrozil již podle původní kvalifikace trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let, případně výjimečný trest.

