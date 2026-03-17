Izraelská armáda zabila pravou ruku Chameneího, šéfa bezpečnostní rady, a velitele jednotek Basídž

Izraelský ministr obrany Israel Katz oznámil, že během nočních leteckých úderů v Íránu byl zlikvidován jeden z nejvýše postavených představitelů tamního režimu, Alí Larídžání. Ten zastával klíčovou funkci tajemníka íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti. Podle vyjádření ministra se Larídžání po útoku symbolicky připojil k ostatním eliminovaným členům „osy zla“ a k samotnému duchovnímu vůdci Chameneímu.
Izraelská armáda (IDF) potvrdila, že Larídžání byl primárním cílem operace v Teheránu. Larídžání byl považován za pravou ruku zesnulého nejvyššího vůdce Alího Chameneího a od jeho smrti na začátku války hrál v íránské hierarchii zásadní roli. Ačkoliv ministr Katz hovoří o potvrzené smrti, armádní zdroje jsou v některých prohlášeních opatrnější a uvádějí, že výsledky úderu stále prověřují.
Další úspěšný zásah izraelského letectva směřoval proti Gholámrezovi Solejmánímu, veliteli polovojenských jednotek Basídž. Solejmání byl zasažen ve stanovém táboře, který si tyto síly nedávno zřídily. K přesunu do stanů došlo poté, co Izrael při předchozích vlnách útoků systematicky zničil většinu pevných ústředí a základen této organizace.
Spolu se Solejmáním zahynul při nočním náletu také jeho zástupce a několik dalších vysoce postavených důstojníků jednotek Basídž. Tyto síly jsou v Íránu nechvalně známé svou brutalitou při potlačování protivládních protestů. Jsou považovány za hlavní nástroj represí, který má na svědomí smrt nespočtu íránských civilistů bojujících za svobodu.
Izraelský náčelník generálního štábu Eyal Zamir ocenil dosažené výsledky a uvedl, že noční eliminace mají potenciál zásadně ovlivnit další průběh celé vojenské kampaně. Podle jeho slov se jedná o strategické úspěchy, které oslabují schopnost íránského režimu koordinovat své další kroky a mise.
Kromě úderů na íránské představitele se Izrael zaměřil také na „vnější prvky“ působící na íránském území. Terčem náletu se stal Akram al-Adžúrí, vysoce postavený vůdce Palestinského islámského džihádu. Al-Adžúrí se spolu s dalšími teroristickými operativci z Gazy a Západního břehu ukrýval v konspiračním bytě v Teheránu, kde je dostihly izraelské rakety.
Armáda předpokládá, že al-Adžúrí byl při středečním útoku pravděpodobně zabit, nicméně proces oficiálního potvrzení jeho identity po zásahu stále probíhá. Tento krok zapadá do širší strategie Izraele likvidovat velení teroristických skupin přímo v centrech, kde se snaží hledat bezpečné útočiště pod ochranou Íránu.
V kontrastu s tvrdými vojenskými údery proti režimu se izraelští lídři obrátili přímo k íránskému lidu. Premiér Benjamin Netanjahu zveřejnil videozprávu, v níž popřál statečným obyvatelům Íránu šťastný Nourúz, tedy perský Nový rok. Ve svém projevu vyjádřil naději, že světlo nakonec zvítězí nad temnotou a dobro nad zlem.
Netanjahu ve svém poselství zdůraznil, že letošní svátky mají pro Íránce zvláštní význam. Popřál jim, aby nadcházející rok byl rokem svobody a novým začátkem plným naděje. Izrael se tak snaží oddělit svou vojenskou kampaň proti vládnoucím strukturám a jejich represivním složkám od vztahu k běžným občanům Íránu.
K přáním se přidal i prezident Jicchak Herzog, který poslal vřelé pozdravy k lidovému svátku Čaršanbe Surí, jenž předchází samotnému Novému roku.
Související
EU důrazně varovala Izrael před pozemní ofenzívou v Libanonu
Izraelská armáda zahájila pozemní operaci v Libanonu
Izrael , Izraelská armáda , Írán , Alí Larídžání
Aktuálně se děje
před 17 minutami
Faktický vládce Íránu a mozek represí. Kdo byl Alí Larídžání?
před 1 hodinou
Izraelská armáda zabila pravou ruku Chameneího, šéfa bezpečnostní rady, a velitele jednotek Basídž
před 1 hodinou
EU důrazně varovala Izrael před pozemní ofenzívou v Libanonu
před 2 hodinami
Trump si našel další cíl. Pokouší se převzít Kubu
před 3 hodinami
Trump u spojenců tvrdě narazil. Rozpoutal válku, se kterou nechce nikdo nic mít.
před 4 hodinami
Výhled počasí na měsíc. Meteorologové tuší, jak bude o Velikonocích
včera
Policie vyšetřuje týrání zvířat na Teplicku. U ženy se našla i mrtvá koťata
včera
Gudas si znepřátelil v NHL fanoušky. Tvrdým hitem ukončil sezónu Matthewsovi
včera
Nový most v Praze bude otevřen za měsíc, oznámil náměstek primátora
včera
Bubeníčková si ve dvacetikilometrovém závodě doběhla pro svoji čtvrtou medaili z paralympiády
včera
Oscar pro dokument Pan Nikdo proti Putinovi. Pomohli s ním i Češi
včera
Půjde národní tým do příští sezóny s novým trenérem? Rulík měl dostat nabídku trénovat Kladno
včera
Fico požaduje, aby EU zatlačila na Ukrajinu ohledně dodávek ropy
včera
Jedna z pražských dominant. Petřínská rozhledna slaví 135 let
včera
Tři rány pro reprezentaci krátce za sebou. Před baráží jsou zranění Šulc, Vitík i Schick
včera
Feri opět stanul před soudem. Zaskočil ho nečekaným požadavkem
včera
Výdaje na obranu jsou podle Pavla nedostatečné, rozpočet ale vetovat nebude, tvrdí Schillerová
včera
Británie se nenechá zatáhnout do války, vzkázal Trumpovi Starmer. Pomoci odmítla Austrálie i Japonsko
včera
Německo velmi tvrdě odmítlo Trumpa
včera
Vláda zakázala prodej HHC, řešila novelu cizineckého zákona
Vláda premiéra Andreje Babiše na svém pondělním zasedání schválila několik zásadních legislativních změn, které se dotknou každodenního života v Česku. Mezi hlavní body patřila rozsáhlá novela cizineckého zákona a nová pravidla pro spotřebitelské úvěry. Ministři se rovněž zabývali regulací návykových látek a transformací stavebního řízení.
Zdroj: Libor Novák