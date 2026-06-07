Válka se začíná vracet zpět do Ruska. V tamní společnosti začíná bublat nespokojenost

Válka, která se dlouho zdála být pro obyvatele ruských velkoměst vzdálenou realitou, se začíná přesouvat přímo do jejich domovů. Obyvatelé Moskvy a Petrohradu byli po čtyři roky od každodenních dopadů konfliktu na Ukrajině z velké části ušetřeni, a to i díky snaze úřadů udržovat iluzi běžného života. S rostoucím počtem ukrajinských útoků bezpilotních letounů dlouhého doletu se však situace dramaticky mění a v ruské společnosti začíná bublat nespokojenost.
To potvrdila i květnová masivní vlna útoků, při níž Ukrajina vyslala nad ruské území přes 500 dronů. Jeden z nich zasáhl obytný dům v Zelenogradu nedaleko Moskvy, kde způsobil požár a poničil několik pater. Místní obyvatelé popisují hlasitý bzukot nad hlavami, po němž následoval výbuch a hustý černý kouř.
Další bezpilotní letoun zasáhl výškovou budovu v nedalekém městě Chimki, přímo naproti památníku oslavujícímu ruské vojáky. Útoky zasáhly i Petrohrad, kde úřady v závěrečný den Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra dokonce vyzvaly občany, aby raději nevycházeli z domova. Lidé zasažení těmito událostmi otevřeně přiznávají strach, psychické napětí z jakéhokoliv hlasitějšího zvuku a touhu po rychlém konci války.
Kromě přímého ohrožení ze strany dronů se Rusové potýkají s dalšími důsledky konfliktu, které narušují jejich každodenní komfort. Útoky na ropné rafinérie způsobují nedostatek pohonných hmot, což vedlo například na anektovaném Krymu až k přídělovému systému na benzin.
K celkovému neklidu přispívá také slábnoucí ekonomika, opuštěná nákupní centra, zvyšování daní a rozsáhlé státní zásahy do internetového prostředí. Ruské úřady zablokovaly populární komunikační aplikace jako WhatsApp a Telegram a v celém veřejném sektoru zavádějí povinné používání státem kontrolované platformy Max.
Tento krok vyvolal mezi lidmi vlnu nedůvěry ze strachu před vládním sledováním soukromé komunikace. Mnozí z nich proto situaci obcházejí tím, že si pořizují druhé, anonymní telefony určené výhradně pro státní aplikaci, zatímco své soukromé záležitosti řeší jinde. Mezi lidmi roste frustrace nejen z pomalých oprav poškozených domů a zásahů úřadů do soukromí, ale i ze samotného faktu, že ve válce umírají tisíce Slovanů.
Ačkoliv je vyjadřování kritických názorů v Rusku kvůli drakonickým zákonům nebezpečné, z průzkumů nezávislého centra Levada vyplývá, že přesun k mírovým rozhovorům si přeje již 62 procent dotázaných, zatímco pokračování vojenských operací podporuje pouze 27 procent lidí.
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