Mladí Češi mají zájem o řízení před 18. narozeninami, ukazují data

Již více než dva a půl roku mohou na silnice vyrazit řidiči už od sedmnácti let pod dohledem zkušeného mentora. Data potvrzují, že zájem o řízení ještě před osmnáctinami v režimu L17 nadále roste. Podíl nových řidičů vstupujících do programu L17 se průběžně zvyšuje a v posledních dvou měsících již přesáhl hranici 30 %. Navíc žádost o řidičák i zápis mentora lze vyřídit on-line na Portálu dopravy.
Od ledna 2024 do konce června 2026 získalo řidičské oprávnění skupiny B v režimu L17 celkem 72 465 osob a řidičský průkaz si vyzvedlo 70 003 z nich. Ve stejném období získalo oprávnění skupiny B celkem 300 974 osob.
Dlouhodobý nárůst potvrzují i srovnání počtu absolventů na začátku roku: V lednu 2024 lidé získali 770 řidičských oprávnění, v lednu 2025 přibylo 1 850 sedmnáctiletých řidičů a na letošní leden připadá již 2 186 nových sedmnáctiletých řidičů.
"Řízení od 17 let je cestou, jak mladým řidičům umožnit získávat zkušenosti postupně a bezpečněji. Rostoucí zájem o režim L17 ukazuje, že tento model dává smysl začínajícím řidičům i jejich mentorům. Z původních 20 % účastníků programu ze všech nových řidičů v roce 2024 se nyní dostáváme na více než 32 % v posledních měsících, což také potvrzuje pokračující nárůst zájmu. Model L17 pomáhá i zvyšovat bezpečnost na silnicích, protože tito mladí řidiči páchají ve srovnání se svými osmnáctiletými kolegy méně dopravních přestupků a jsou v provozu odpovědnější," uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
Data zároveň ukazují zajímavé srovnání dopravních přestupků. Ze všech 300 974 držitelů řidičského oprávnění skupiny B, kteří oprávnění získali od začátku roku 2024, má ke konci června 2026 11 943 řidičů zaznamenáno nenulové bodové hodnocení. Mezi řidiči, kteří získali oprávnění prostřednictvím programu L17, se jedná o 2 028 osob. Nenulové bodové hodnocení má přibližně 2,8 % řidičů, kteří získali řidičské oprávnění v L17, zatímco mezi všemi novými držiteli řidičského oprávnění skupiny B činí tento podíl přibližně 4,0 %.
Významnou roli v programu hrají také mentoři. Za 30 měsíců fungování systému bylo zaregistrováno celkem 125 495 mentorů. Ke konci června 2026 jich bylo aktivních 32 984, což je nejvyšší počet za celou dobu fungování L 17. Letos se do konce června zaregistrovalo celkem 30 329 nových mentorů, z toho 780 online prostřednictvím Portálu dopravy. Začínající řidiči a řidičky si vyzkouší s oporou mentora náročné situace, na které v autoškole nebývá dost prostoru. Typicky jde o jízdu mimo město, po dálnici, v noci či v zimních podmínkách.
Z genderového hlediska je zastoupení mentorů dlouhodobě vyrovnané. Mezi aktivními mentory tvoří 51,3 % muži (16 925 osob) a 48,7 % ženy (16 059 osob). Tento poměr zůstává stabilní po celou dobu fungování programu. Nejpočetnější skupinu aktivních mentorů představují lidé ve věku 41 až 50 let, kteří tvoří 55,2 % všech aktivních mentorů. Ve věkových kategoriích 31–40 let a 41–50 let převažují mezi mentory ženy.
Program L17 je součástí dlouhodobé snahy Ministerstva dopravy o zvyšování bezpečnosti na českých silnicích a podporu postupného získávání řidičských zkušeností se zkušenými kolegy a kolegyněmi.
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Zdroj: Lucie Podzimková