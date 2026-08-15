Španělsko a Maroko se bojí další migrační vlny. Výrazně posilují bezpečnost na hranicích

Španělsko a Maroko výrazně posílily bezpečnostní opatření na hranicích španělské enklávy Ceuta v Severní Africe. K tomuto kroku úřady v Madridu a Rabatu přistoupily v reakci na masově šířené výzvy na sociálních sítích, které vyzývaly k nelegálnímu překročení hranic.
Bezpečnostní složky obou stran koordinují své postupy, aby zabránily opakování masivního nelegálního vstupu migrantů na španělské území.
Zvýšená pohotovost navazuje na události z minulého měsíce, kdy do této španělské enklávy neoprávněně pronikly desítky tisíc migrantů. Na internetu se následně objevily výzvy k dalšímu hromadnému pokusu o překročení hranic. Marocké ministerstvo vnitra v reakci na to potvrdilo přijetí všech potřebných bezpečnostních kroků a posílilo přítomnost svých jednotek v pohraničním městě Fnideq.
Do samotné Ceuty dorazil na inspekci španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska, který zkontroloval stav hraniční infrastruktury a nové námořní zábrany. Bezpečnostní aparát v enklávě byl zároveň posílen o stovky policistů a dva tisíce příslušníků armády.
Španělský ministr vnitra zdůraznil, že cílem opatření je odradit jakékoli pokusy o nelegální vstup, a upozornil, že nikdo z případných nelegálních příchozích nezíská právní status ani možnost přesunu na Pyrenejský poloostrov.
Situace kolem španělských enkláv v Severní Africe rezonuje i na širší evropské politické scéně. Představitelé rakouské vlády vyzvali Madrid k nekompromisnímu a trvalému zajištění ochrany hranic.
Případná rizika spojená s migrační vlnou vedla rovněž italskou vládu k rozhodnutí zachovat dočasné hraniční kontroly pro cestující přicházející ze Španělska.
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Zdroj: Libor Novák