Sucho v Evropě způsobuje i fenomén, který experti pozorují už desítky let

Česko i další evropské státy trápí sucho. K dlouhodobým příčinám tohoto stavu ale nepatří jen nárůst teploty vlivem klimatické změny. Autoři zajímavé studie poukázali na to, že důležitou roli hraje změna, která není úplnou novinkou. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Podle expertů není pochyb o tom, že jednou z příčin sucha v Evropě je nárůst teploty v důsledku klimatické změny. Dá se tak říct, že při vyšších teplotách se z krajiny odpaří mnohem více vody. Příčin je ale více.
Meteorologové upozornili na nedávnou studii vědců z Lipské univerzity, která se objevila v časopise Nature. Autoři poukázali na další zásadní fenomén, jenž je na starém kontinentu pozorován již několik desetiletí. Jde o celkové změny v proudění a v rozložení tlakových útvarů (tlakových výší a níží) nad Evropou.
V posledních dekádách jsou častější situace se stabilními tlakovými výšemi nad Středomořím nebo i střední Evropou, přičemž ubývá cyklonálních situací v severozápadní Evropě, které zpravidla přinášejí více srážek.
"To má kromě vln veder za následek ve střední Evropě i dlouhá období stabilnějšího počasí s minimem srážek (oblasti vysokého tlaku vzduchu blokují příliv vlhčího vzduchu, postup atmosférických front, apod.). Koneckonců letošní léto toto zjištění naprosto potvrzuje (vysoké teploty, dlouhé a opakované vlny veder, slabé fronty a minimum srážek a vlhkosti)," vysvětlili meteorologové.
Ze studie vyplývá, že změny v proudění nad Evropou mají v dlouhodobém měřítku větší vliv na sucho než pouhé nárůsty teplot. "V současnosti nevíme jistě, zda tyto změny v proudění jsou také důsledkem změny klimatu způsobené člověkem anebo se jedná jen o přirozenou variabilitu klimatu případně o kombinaci obou jevů," podotkli experti z ČHMÚ.
Jisté podle nich je, že tyto změny v proudění mohou zesilovat účinky dané už tak vyššími teplotami a následně mohou být projevy sucha extrémnější. "I proto je velmi důležité tuto problematiku dále studovat s ohledem na budoucí projekce možného sucha v Evropě," dodali.
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