Nové detaily Trumpova odjezdu z Turecka: Na stole byl původně jiný plán, v kontejneru na jídlo nejel sám

Libor Novák

14. srpna 2026 10:44

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Během nedávného summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře musely americké bezpečnostní složky narychlo řešit závažnou hrozbu namířenou proti prezidentu Donaldu Trumpovi. Američtí představitelé obdrželi varování, že íránské složky disponují detailními informacemi o prezidentově ubytování v luxusním hotelovém řetězci i o trasách jeho kolony. Podle zdrojů CNN z prostředí amerických služeb navíc existovalo riziko, že by se útočníci mohl pokusit sestřelit prezidentský speciál Air Force One pomocí ramenního protiletadlového kompletu v blízkosti letiště.

Prvotní zpravodajské informace o potenciálním atentátu předala americké Ústřední zpravodajské službě izraelská vláda. Vedení CIA i někteří další američtí činitelé však k těmto zprávám přistupovali skepticky a zpochybňovali jak důvěryhodnost samotných dat, tak schopnost Íránu podobnou operaci přímo v Turecku provést. Vzhledem ke zvýšenému napětí v regionu panovalo podezření, že by informace mohly sloužit k ovlivnění amerického rozhodování. Nicméně v kombinaci s předchozími incidenty vyvolalo toto varování v americkém týmu vysoký stupeň pohotovosti.

Sám prezident Trump dorazil na závěrečnou tiskovou konferenci summitu s dvouhodinovým zpožděním. Ačkoliv oficiálně označil setkání lídrů za velký úspěch, v rozhovorech s novináři i světovými lídry opakovaně zmínil rizika spojená se svou funkcí a poznamenal, že práce prezidenta je velmi nebezpečná. Bezprostředně po skončení tiskové konference opustila prezidentská kolona vládní komplex a zamířila k letišti v Ankaře, kde již probíhala koordinovaná bezpečnostní operace.

Přípravu bezpečného odjezdu hlavy státu dostala na starosti úzká skupina vysoce postavených činitelů, v jejímž čele stál předseda sboru náčelníků štábů generál Dan Caine spolu se zástupci Tajné služby. Ti po celý den vyhodnocovali měnící se rizika a udržovali prezidenta v obraze mezi jeho jednáními s ostatními státníky. Vzhledem k plánovanému večernímu odletu neměli operativci dostatek času na zdlouhavé plánování a museli jednat bezprostředně.

Samotné bezpečnostní opatření na letišti i v celém hlavním městě bylo na mimořádně vysoké úrovni. Turecké orgány nasadily desítky tisíc policistů a příslušníků bezpečnostních sil, na ulicích přibyly dočasné kamerové systémy a letiště bylo chráněno několika kordony. Přestože turecké ani americké orgány následně nezadržely žádné podezřelé osoby a nenašly ani fyzické důkazy o přítomnosti protiletadlových střel, Tajná služba vyhodnotila situaci jako dostatečně vážnou pro nasazení neobvyklých krycích manévrů.

Mezi bezpečnostními experty se podle CNN původně zvažovala varianta předčasného a utajeného odletu z Turecka hned po prvních zprávách o možné hrozbě. Tento plán byl však zamítnut a Donald Trump dodržel svůj oficiální program, který zahrnoval i bilaterální schůzky s prezidenty Ukrajiny a Sýrie. V soukromých rozhovorech se zástupci NATO přitom sám připustil, že si je vědom přítomnosti svého jména na seznamu terčů íránských složek.

Součástí plánu na bezpečné opuštění země byla i mystifikace veřejnosti ohledně použitého leteckého speciálu. Prezident původně do Turecka přiletěl nově upraveným letounem Boeing 747, který obdržel jako dar od Kataru a na který byl velmi hrdý. Vzhledem k vysoké rozpoznatelnosti tohoto stroje i standardního světle modrého prezidentského speciálu však bezpečnostní složky rozhodly, že prezident nesmí odletět ani jedním z nich.

Aby Donald Trump předešel spekulacím, proč k návratu nepoužije svůj propagovaný nový letoun, zveřejnil na sociálních sítích vysvětlení. Uvedl v něm, že nový stroj posílá na základnu v Británii k prohlídce tamním jednotkám a sám se vrátí starším modelem Air Force One. Ve skutečnosti však šlo o promyšlenou zástěrku, která měla odvést pozornost od reálného plánu Tajné služby.

Po příjezdu na letiště Donald Trump standardně nastoupil na palubu velkého Air Force One hlavními dveřmi. Místo vstupu do prezidentské kabiny však okamžitě prošel letadlem k protilehlému východu. Tam byl přistaven bílý zásobovací vůz letecké jídelny, který americké složky pro tuto operaci předem zabavily a vyprázdnily, aniž by tureckému personálu sdělily přesný účel jeho využití.

Do skříňové nástavby gastronomického vozidla se spolu s prezidentem ukrylo několik nejbližších spolupracovníků, mezi nimiž byli poradci Natalie Harpová, Walt Nauta, Dan Scavino a příslušníci Tajné služby. Vůz následně přejel přes rozjezdovou plochu k menšímu vojenskému letounu C-32A. Cesta trvala necelé tři minuty, přičemž v kabině řidiče seděl agent v obleku, aby dohlížel na bezproblémový přesun.

Na palubě menšího stroje C-32A se k prezidentovi připojil také ministr obrany Pete Hegseth a letadlo následně zamířilo na britskou základnu Mildenhall. Na palubě původního velkého speciálu naopak zůstala většina oficiální delegace, včetně ministra zahraničí Marca Rubia, ministra financí Scotta Bessenta či hlavního poradce Stephena Millera. Většina personálu i novinářů v původním letadle netušila, že prezident s nimi na palubě není, a všichni byli instrukcemi vyzváni k ponechání zatažených okenních rolet.

Krycí manévry a využívání návnad patří ke standardním postupům ochrany amerických prezidentů při cestách do rizikových oblastí. V tomto případě byly do vzduchu vyslány stíhací letouny k doprovodu obou prezidentských strojů opouštějících Turecko, což potvrdilo, že bezpečnostní složky přistupovaly k potenciálnímu riziku s maximální vážností podél celého koridoru.

před 2 hodinami

Pokusy o sebevraždu na letadlové lodi? Zkreslujete informace, naštval se Hegseth

Související

Hormuzský průliv

Proč Trump zastírá fakta o Hormuzském průlivu? Nehodí se mu růst cen před volbami

Vymezení kontroly nad Hormuzským průlivem zůstává v probíhajícím konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem stěžejním sporným bodem. Přestože americký prezident Donald Trump opakovaně prohlašuje, že Spojené státy mají nad touto klíčovou námořní cestou plnou kontrolu, podle vojenských a geopolitických odborníků oslovených webem CNN ani jedna ze stran průliv plně neovládá. Situaci na bojišti popisují jako patovou s tím, že průchod strategie ztěžuje neustálé bezpečnostní riziko pro komerční plavidla.
Prezident Trump

Co znamená podpis příkazu o vakcínách? Trump nemění očkování, ale důvěru v medicinský zázrak

Exekutivní příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně očkování nevyvolává změny v oficiálních zdravotnických doporučeních Spojených států, podle odborníků však mezi veřejností rozšiřuje nejistotu, zmatek a obavy. Dekret se snaží obnovit rozsáhlé změny v očkovacím kalendáři, které dříve prosazoval ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. a které následně pozastavil federální soudce. Jelikož exekutivní příkazy slouží pouze jako vodítko pro úřady a nemění legislativu ani doporučení odborných vládních agentur, oficiální pokyny Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zůstávají beze změny.

Více souvisejících

Donald Trump Turecko

Aktuálně se děje

před 25 minutami

Ilustrační foto

Evropská ekonomika dostala pomyslnou ránu do obličeje. A hned dvakrát za sebou

Evropská ekonomika čelí souběhu vážných komplikací způsobených extrémním počasím a dopady války v Íránu, které doplňují tlak amerických cel a čínské konkurence. Vlny veder nutí evropské státy k drastickým opatřením v energetice i zemědělství. Rumunský státní výrobce elektřiny Nuclearelectrica musel odpojit svůj jediný funkční reaktor kvůli rekordně nízké hladině Dunaje, který je klíčový pro chlazení zařízení. Země vyhlásila stav energetické nouze a vyzvala firmy i domácnosti k dobrovolnému omezení spotřeby.

před 1 hodinou

Prezident Trump

Nové detaily Trumpova odjezdu z Turecka: Na stole byl původně jiný plán, v kontejneru na jídlo nejel sám

Během nedávného summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře musely americké bezpečnostní složky narychlo řešit závažnou hrozbu namířenou proti prezidentu Donaldu Trumpovi. Američtí představitelé obdrželi varování, že íránské složky disponují detailními informacemi o prezidentově ubytování v luxusním hotelovém řetězci i o trasách jeho kolony. Podle zdrojů CNN z prostředí amerických služeb navíc existovalo riziko, že by se útočníci mohl pokusit sestřelit prezidentský speciál Air Force One pomocí ramenního protiletadlového kompletu v blízkosti letiště.

před 2 hodinami

Pete Hegseth

Pokusy o sebevraždu na letadlové lodi? Zkreslujete informace, naštval se Hegseth

Americký ministr obrany Pete Hegseth odmítl zprávy o zhoršujících se podmínkách a psychických problémech posádky na letadlové lodi USS Abraham Lincoln. Prohlásil, že informace týkající se situace na plavidle nasazeném v rámci podpory operací v Íránu byly zcela zkresleny. Hegseth reagoval na sílící tlak ze strany amerického Kongresu ohledně rekordně dlouhého nasazení lodi na moři.

před 2 hodinami

Tchaj-Wan

Tchaj-wan vypnul internet. Blackoutem simuloval čínskou invazi

Tchaj-wan poprvé ve své historii uspořádal cvičení, při kterém simuloval rozsáhlý výpadek internetu. Úřady tímto krokem reagují na rostoucí obavy o bezpečnost podmořských kabelů, jež představují klíčové digitální spojení ostrova se světem. Manévry měly za cíl prověřit připravenost obyvatelstva i záložních komunikačních systémů na případný konflikt či blokádu ze strany Číny.

před 3 hodinami

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

Stíhačky NATO sestřelily nad Lotyšskem bezpilotní letoun. Finsko omezilo provoz

Stíhací letouny Severoatlantické aliance zasahovaly v pátek v brzkých ranních hodinách nad Lotyšskem, kde sestřelily cizí bezpilotní letoun. Incident potvrdily lotyšské ozbrojené síly na sociální síti X s tím, že neznámý dron narušil vzdušný prostor země. Armáda po úspěšném Zásahu aliančních stíhaček zrušila varování před vzdušnou hrozbou, které předtím vyhlásila pro oblasti v blízkosti ruských hranic.

před 5 hodinami

včera

Elon Musk

Musk vydělává jen z Tesly miliardy. Jeho příjem převyšuje plat zaměstnanců 2,5milionkrát

Nová zpráva americké odborové federace AFL-CIO poukazuje na výrazně se rozšiřující propast mezi příjmy nejvyšších firemních manažerů a běžných zaměstnanců ve Spojených státech. Výrazným příkladem je generální ředitel společnosti Tesla Elon Musk, jehož odměna ve výši 158,3 miliardy dolarů překročila průměrný plat zaměstnance této automobilky více než 2,5milionkrát. Výzkumníci pro ilustraci uvedli, že Musk v roce 2025 vydělal mediánový roční plat zaměstnance Tesly každé 4,23 sekundy.

včera

včera

včera

Hormuzský průliv

Proč Trump zastírá fakta o Hormuzském průlivu? Nehodí se mu růst cen před volbami

Vymezení kontroly nad Hormuzským průlivem zůstává v probíhajícím konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem stěžejním sporným bodem. Přestože americký prezident Donald Trump opakovaně prohlašuje, že Spojené státy mají nad touto klíčovou námořní cestou plnou kontrolu, podle vojenských a geopolitických odborníků oslovených webem CNN ani jedna ze stran průliv plně neovládá. Situaci na bojišti popisují jako patovou s tím, že průchod strategie ztěžuje neustálé bezpečnostní riziko pro komerční plavidla.

včera

včera

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Japonsko se bouří proti návštěvě Putina na sporných Kurilských ostrovech

Japonská premiérka Sanae Takaiči v čtvrtek ostrými slovy odsoudila vůbec první návštěvu ruského prezidenta Vladimira Putina na sporných Kurilských ostrovech a označila ji za naprosto nepřijatelnou. Ruská státní média informovala, že Putin navštívil ostrov Iturup, který je v Japonsku známý pod názvem Etorofu. Jedná se o jeden ze čtyř ostrovů Kurilského souostroví, na které si dlouhodobě nárokují právo jak Rusko, tak Japonsko.

včera

Češi pozorují zatmění Slunce Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Zatmění Slunce uchvátilo Čechy i Evropany, příští rok nás čeká znovu

Miliony lidí napříč Evropou sledovaly nejvýraznější zatmění Slunce za téměř tři desetiletí. Zatímco obyvatelé Česka měli možnost pozorovat částečné zatmění, během něhož Měsíc zakryl většinu slunečního disku, jiné části kontinentu zažily úplnou tmu. Pás úplného zatmění zasáhl především Grónsko, Island a Španělsko. Pozorovatelé na mnoha místech Evropy reagovali na nebeské divadlo hlasitým jásotem a úžasem.

včera

včera

včera

Prezident Trump

Co znamená podpis příkazu o vakcínách? Trump nemění očkování, ale důvěru v medicinský zázrak

Exekutivní příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně očkování nevyvolává změny v oficiálních zdravotnických doporučeních Spojených států, podle odborníků však mezi veřejností rozšiřuje nejistotu, zmatek a obavy. Dekret se snaží obnovit rozsáhlé změny v očkovacím kalendáři, které dříve prosazoval ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. a které následně pozastavil federální soudce. Jelikož exekutivní příkazy slouží pouze jako vodítko pro úřady a nemění legislativu ani doporučení odborných vládních agentur, oficiální pokyny Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zůstávají beze změny.

včera

Andrej Babiš

Babiš obešel Motoristy. Sucho začal řešit se svým bývalým ministrem

Premiér Andrej Babiš se rozhodl opětovně otevřít téma dlouhotrvajícího sucha v České republice a oznámil záměr obnovit Národní koalici boje proti suchu. Reaguje tak na pokračující vlny veder a tropických teplot, které doprovází jedna z nejsilnějších vln sucha za poslední desetiletí. K řešení situace si přizval bývalého ministra životního prostředí a současného hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce, který se doposud věnoval především svému regionu a otázkám klimatu se vyhýbal.

včera

včera

Ruská armáda, ilustrační foto

Ruská armáda našla nový zdroj rekrutů. Studenti ze škol

Kreml ve snaze nahradit vysoké ztráty z válečného konfliktu na Ukrajině zaměřil svou pozornost na akademickou půdu a odborná učiliště. Počátkem letošního roku odstartovala masivní kampaň, která cílíc především na studenty s horšími studijními výsledky nebo na ty, kteří zvažují odchod ze školy, nabízí možnost vstoupit do armády. Hlavním lákadlem se stala služba u nově budovaných jednotek bezpilotních prostředků, jež úřady prezentují jako bezpečnou, prestižní a moderní cestu, jak projít službou v armádě bez přímého ohrožení života.

včera

Rusko už nemůže válku ignorovat. Propad popularity Putina už reflektují i prokremelské průzkumy

Propadající se preference ruského prezidenta Vladimira Putina zaznamenávají dokonce i státní výzkumné agentury, jejichž výsledky bývají dlouhodobě zkreslené. Podle Fondu veřejného mínění klesla podpora jeho výkonu funkce během jednoho týdne z 71 na 66 procent. Jde o nejvýraznější propad od vyhlášení částečné mobilizace na podzim roku 2022.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy