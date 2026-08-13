Další vlna veder je tady. Extrémní počasí opět spaluje Evropu

Kontinentální Evropa i Velká Británie čelí další vlně extrémního horka, která přináší rekordně vysoké teploty, rozsáhlá sucha i nebezpečí lesních požárů. Ve Španělsku i v částech Anglie se očekávají teploty dosahující až 40 °C.
Britská meteorologická služba rozšířila oranžové varování před extrémním horkem do dalších oblastí včetně Severozápadní Anglie, přičemž denní maxima v zemi mohou vystoupat k 38 °C a způsobit komplikace v dopravní infrastruktuře i zdravotní rizika. Podle výpočtů založených na meteorologických datech zasáhnou teploty přesahující 35 °C více než 135 milionů obyvatel Evropy.
Ve Francii trvá vlna veder již sedmnáctý den, což z ní dělá třetí nejdelší období extrémních teplot v historii měření v zemi. Města jako Bordeaux a Nantes hlásí 38 °C, zatímco v Paříži naměřili 36 °C a pokles teplot se očekává až během víkendu.
Na vznikající situaci reagoval bývalý hlavní vědecký poradce britské vlády Sir David King, který varoval, že současné spalující horko je pouze začátkem budoucích klimatických změn. Zdůraznil, že plány na ekonomický růst nelze oddělovat od ochrany klimatu a že je zapotřebí rozhodných kroků směrem k dosažení uhlíkové neutrality.
Sucho a vysoké teploty způsobují vážné problémy také v energetice a vodním hospodářství v dalších částech Evropy. Rumunsko bylo nuceno zahájit úplné odstavení své jediné jaderné elektrárny Cernavodă z důvodu kritického poklesu hladiny řeky Dunaj, jejíž voda se používá k chlazení reaktorů.
K tomuto kroku došlo i přes předchozí pokusy úřadů odklonit tok řeky pomocí odstřelu skalního masivu a potopení kamení. Vydatné srážky chybí i ve Velké Británii, kde jsou téměř tři čtvrtiny území Anglie a celý Wales zasaženy suchem.
Rostoucí teploty a vyprahlá krajina vedou k rekordnímu počtu lesních požárů. V Anglii a Walesu bylo od začátku roku zaznamenáno již 1 017 požárů, čímž byl vyrovnán celkový rekordní počet za celý předchozí rok.
V reakci na tento vývoj zvažuje britský premiér Andy Burnham zavedení celostátního zákazu jednorázových grilů, které byly identifikovány jako příčina několika závažných požárů v přírodních oblastech i v blízkosti obytných zón. Jednorázové grily představují vysoké riziko, neboť si udržují vysokou teplotu i dlouho po použití a při nesprávném vyhození snadno zapálí suchý porost.
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Zdroj: Jan Hrabě