Počasí v Asii je tak extrémní, že se brambory doslova vaří v zemi

Východní Asii zasáhla rekordní vlna veder, která má vážné dopady na zemědělství, veřejné zdraví i infrastrukturu v Jižní Koreji, Japonsku, Číně či Hongkongu. Zvláště těžké škody hlásí jihokorejští zemědělci, kterým extrémní teploty doslova zničily úrodu přímo v půdě. V okrese Jang-gu na severovýchodě země horko proměnilo půdu v takřka rozehřátou troubu, kvůli čemuž sklizené brambory změkly a rozpadaly se jako uvařené. Podobně zasaženi jsou i pěstitelé vodních melounů a jahod v dalších částech země.
Extrémní počasí v Jižní Koreji dosáhlo historických maxim, když v jihovýchodním městě Jang-san naměřili teplotu 42,5 °C. Jedná se o nejvyšší hodnotu zaznamenanou od počátku moderních meteorologických měření v roce 1904. Podle korejského úřadu pro kontrolu nemocí si horka vyžádala nejméně 31 lidských životů a vedla k úhynu více než 900 tisíc kusů hospodářských zvířat a 1,4 milionu chovaných ryb. Úřady obyvatele vyzvaly k okamžitému zastavení všech venkovních aktivit a jihokorejský prezident I Če-mjong upozornil, že země čelí situaci, která vyžaduje zásadní přestavbu krizového systému, neboť extrémy se stávají běžným standardem.
S obdobnými problémy se potýká také sousední Japonsko, kde na několika místech teploty překročily hranici 40 °C. Tamní meteorologická služba proto musela zavést novou oficiální kategorii pro dny s teplotou nad touto hranicí. Vědci z japonského centra pro atribuci počasí dospěli k závěru, že takto intenzivní červencová horka by byla bez globálního oteplování způsobeného lidskou činností téměř nemožná a v přírodních podmínkách by se vyskytovala přibližně jednou za deset tisíc let, uvedl server The Guardian. Vlna veder zemi zasáhla i přesto, že v oblasti působil klimatický jev El Niño.
Rekordní hodnoty zaznamenal rovněž Hongkong, kde naměřili 36,9 °C, což je nejvyšší teplota od začátku vedení záznamů v roce 1884. Tato situace však zároveň odhalila nedostatky v tamním výstražném systému pro pracovníky ve venkovním prostředí, který i při historickém maximu zůstal na nejnižším stupni varování. Kritici poukázali na to, že systém je nastaven nereálně vysoko, což vedlo tamní úřad práce k přehodnocení nastavených kritérií. V čínské oblasti Sin-ťiang pak teploty v červenci dosáhly až 50 °C a Severní Korea zaznamenala sérii tropických nocí.
Klimatologové pro The Guardian vysvětlují extrémní teploty kombinací atmosférických řídících vzorců a dlouhodobého oteplování planety. K vytvoření těchto podmínek přispěl zesilující tlakový hřeben nad Tibetskou plošinou a západním Pacifikem v součinnosti s jevem El Niño. Světová meteorologická organizace ve své zprávě uvedla, že tempo oteplování v Asii mezi lety 1991 a 2025 bylo přibližně dvojnásobné ve srovnání s předchozími třemi dekádami. Zástupci zemědělců upozorňují, že kvůli omezenému pojistnému krytí dochází k výraznému zadlužování farmářů, a odborníci zdůrazňují nutnost rychlého snižování emisí skleníkových plynů i přijetí adaptačních opatření.
Zde je video zachycující odlet jihokorejského prezidenta ze státní návštěvy, které ukazuje oficiální představitele Jižní Koreje zmiňované v souvislosti s krizovými opatřeními: Departure of President Lee Jae Myung and Mrs. Kim Hea Kyung
29. července 2026 10:33
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Zdroj: Libor Novák