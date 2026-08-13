Víkendové počasí přinese změnu. Teploty opět poletí nahoru

Jan Hrabě

Jan Hrabě

13. srpna 2026 7:00

Letní počasí
Letní počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česko si v těchto dnech může odpočinout od horkého počasí, jenže tropy se k nám vrátí ještě tento týden. Další epizoda letního seriálu připadne na víkend, kdy budou maximální teploty stoupat výrazně nad třicítku. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

V sobotu bude skoro nebo úplně jasno. Ráno ještě má být relativně chladnější, ale během dne se výrazně oteplí, takže nejvyšší teploty vyšplhají až na 36 °C. Stejného maxima dosáhnou i v neděli, kdy už se nicméně začne projevovat další změna počasí.

Očekává se totiž přibývání oblačnosti od západu, místy se vyskytnou přeháňky, ojediněle i bouřky. Další tropická epizoda letošního léta tím skončí, protože pondělní maxima už nedosáhnou ani třicítky. 

Předpověď na sobotu:

Očekáváme jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 16 až 11 °C, v údolích až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 31 až 36 °C. Slabý, na Moravě místy mírný vítr z jižních směrů 2 až 5 m/s.

Předpověď na neděli:

Čekáme jasno až polojasno. Od západu bude během dne hlavně v Čechách oblačnosti přibývat a místy se vyskytnou přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 20 až 15 °C, v údolích až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 32 až 36 °C, na západě kolem 29 °C. Slabý, během dne přechodně mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s se bude měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.

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Zdroj: Libor Novák

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