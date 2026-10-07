Trumpův muž má problém. Média si posvítila na Kushnera, kongres požaduje vysvětlení

Přední demokratický zákonodárce Robert Garcia požaduje podrobné informace o finančních investicích Jareda Kushnera na Blízkém východě. Jeho krok navazuje na vyšetřování stanice CNN, podle něhož je Kushnerova soukromá investiční společnost Affinity Partners největším akcionářem v izraelské firmě podporující podniky zapojené do vojenských kampaní. Garcia, který působí jako služebně nejstarší demokrat ve výboru pro dohled Sněmovny reprezentantů, zaslal Kushnerově společnosti oficiální dopis se žádostí o doložení obchodních transakcí.
Zjištění stanice CNN odhalila, že společnost Affinity Partners zdvojnásobila svůj podíl v telavivské finanční skupině Phoenix Financial krátce před návratem Donalda Trumpa do prezidentského úřadu. Finanční záznamy ukazují, že tato skupina investovala stovky milionů dolarů do společnosti Elbit Systems, která je největším izraelským výrobcem zbraní. Mimo to drží podíly v nejméně osmi dalších podnicích dodávajících izraelské armádě vojenské vybavení od bezpilotních letounů přes válečné lodě až po demoliční techniku.
Kongresman Garcia ve svém dopise upozornil na zásadní střet zájmů mezi komerčními investicemi a Kushnerovým působením ve funkci dobrovolného vyslance pro Blízký východ. Podle demokratického zákonodárce existuje podezření, že významné finanční zisky prezidentova zetě vznikají na úkor bezpečnosti Spojených států a díky přímému přístupu k moci. Garcia zdůraznil, že Kushner zastává pozici s obrovským vlivem a odpovědností, aniž by podléhal povinnému zveřejňování finančních údajů či vnějšímu parlamentnímu dohledu.
Právní zástupce Jareda Kushnera veškerou kritiku odmítl a označil kroky demokratického kongresmana za ironické. Zástupce poukázal na to, že sám Garcia drží akcie zmiňovaných izraelských společností prostřednictvím kalifornských veřejných penzijních fondů. Podle obhájce nemá Kushner žádný přímý vliv na investiční rozhodnutí společnosti Phoenix Financial a kongresman by měl v první řadě prověřovat své vlastní majetkové portfolio.
Mluvčí zákonodárce Sara Guerrerová v reakci uvedla, že se Kushnerův právník pouze snaží odvést pozornost od jednání svého klienta. Připomněla, že Garcia své penzijní fondy neřídí, neobchoduje s akciemi a jako státní zaměstnanec nemá žádnou možnost ovlivnit strukturu investic veřejného penzijního systému. Zdůraznila rovněž, že Kushner vydělává miliony dolarů bez jakékoliv veřejné kontroly v době, kdy cestuje po Blízkém východě jménem svého tchána.
Samotný Kushner reagoval na zjištění médií na sociální síti X, kde reportáž označil za hluboce zavádějící, aniž by však poukázal na konkrétní nepřesnosti. Uvedl, že se nenechá odradit od práce na mírotvorných jednáních, kterou mu svěřil prezident Trump. Deník The New York Times navíc upozornil na další možné propojení jeho diplomacie s obchody při jednáních o ukončení války na Ukrajině, kde se plánoval prodej ropných aktiv ruské energetické firmy skupině investorů napojených na Kushnera a dalšího vyjednavače Steva Witkoffa.
Demokratičtí zákonodárci požadují objasnění zahraničních obchodních aktivit členů Trumpovy rodiny dlouhodobě. Žádosti menšinové strany ve výboru pro dohled mají v současnosti pouze dobrovolný charakter a adresáti je mohou bez právních následků ignorovat. Pokud by však demokraté v nadcházejících volbách získali ve Sněmovně reprezentantů většinu, získají pravomoc vydávat závazná předvolání a zahájit v této věci oficiální parlamentní vyšetřování.
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Zdroj: Libor Novák