Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho vyjednávač, uvedl, že se snažil přimět prezidenta, aby přestal veřejně napadat ukrajinského vůdce Volodymyra Zelenského. V obsáhlém rozhovoru pro časopis New York Magazine Kushner, který se podílí na úsilí o ukončení ruské války proti Ukrajině po boku zvláštního zmocněnce USA Steva Witkoffa, řekl, že se snaží jednat v zájmu Ukrajiny tím, že chce válku ukončit jakýmkoli způsobem. Podle magazínu Kushner tvrdil, že jednal v nejlepším zájmu Ukrajinců, když se snažil tuto hroznou válku ukončit a odradit Trumpa od tvrdých útoků na Zelenského.
Rozhovor popisuje, jak Kushner a Witkoff po zářijovém setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem odcestovali vlakem do Kyjeva na svou první návštěvu válečné zóny. Při následných jednáních s ukrajinskými představiteli v Miami Kushner delegaci sdělil, že Trump zvažuje ruskou nabídku na dodávky motorové nafty do Spojených států výměnou za zmírnění sankcí. Zelenskyj se proti návrhu okamžitě ohradil s tím, že tím je Ukrajina poškozována, načež Trump reagoval slovy, že by si Ukrajina měla pořídit nového prezidenta. Kushner uvedl, že se Zelenským soucítil, ale považoval ukrajinskou praxi veřejného vyjednávání za kontraproduktivní.
Materiál se věnuje také obchodním návrhům, které měl Putin předložit během zářijové schůzky s Kushnerem a Witkoffem v Kremlu. Podle informací uniklých deníku Financial Times se jeden z návrhů týkal společného americko-ruského podniku na těžbu ropy u ostrova Sachalin na ruském Dálném východě. List The New York Times samostatně informoval, že Putin rovněž navrhl prodej sankcionované ruské energetické společnosti konsorciu zahrnujícímu firmu ovládanou bratrem prezidenta Spojených arabských emirátů Muhammada bin Zájida Al Nahjána, katarskou společnost spojenou s Kushnerem v kontroverzním developerském projektu v Albánii a jednoho z významných Trumpových dárců.
Kushner popřel, že by se o takovém prodeji během schůzky jednalo. Rusko údajně nabídlo také dodávky motorové nafty do Spojených států před doplňovacími volbami do Kongresu a na oplátku požadovalo, aby Trumpova vláda pozastavila část hospodářských sankcí uvalených po plnohodnotné invazi na Ukrajinu. Bývalá vysoká činitelka americké národní bezpečnosti z Trumpova prvního funkčního období Fiona Hillová časopisu řekla, že Putin se snaží přilákat Kushnera a další lidi kolem Trumpa obchodními příležitostmi a usiluje o přízeň Trumpovy rodiny, přátel a jeho zájmu o peníze.
Kushner prohlásil, že jeho představa o ukončení války přesahuje pouhé zajištění příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Širší cíl popsal jako obnovení vztahů mezi Moskvou a evropskými hlavními městy a označil to za hlavní výhru mírových rozhovorů, po jejímž dosažení by země mohly pokojně koexistovat a obnovit vzájemný obchod. Zároveň uvedl, že Ukrajině je třeba ukázat hospodářské příležitosti po skončení bojů, aby po získání silných bezpečnostních záruk mohla přejít k hospodářskému rozvoji a vést obnovu země.
Kushner a Witkoff odjeli v listopadu do Abú Zabí na první přímá jednání mezi ruskými a ukrajinskými zástupci po několika měsících. Kushner uvedl, že před schůzkami byl optimističtější než kdy dříve po měsících soukromých rozhovorů s ruským bankéřem a Putinovým zmocněncem Kirillem Dmitrijevem, kterého znal již z Trumpova prvního období. Během jednání Kushner nadhodil možnost, že by se Ukrajina mohla vzdát území výměnou za bezpečnostní záruku ze strany NATO.
Kushner později uvedl, že Rusko s tímto pojetím souzní, což vyvolalo rychlé a kategorické popření ze strany Kremlu. Moskva podle časopisu nadále požadovala, aby NATO stáhlo svou vojenskou přítomnost na úroveň krátce po skončení studené války. Kushner význam maximálních požadavků zveřejňovaných v průběhu jednání zlehčoval s tím, že kdo zažil vážná vyjednávání, ví, že strany jsou vždy na ne, dokud nedojdou k ano, a že úniky do tisku mají na skutečné vyjednávací pozice či výsledky jen malý vliv.
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Zdroj: David Holub