Ukrajinské členství v Evropské unii považuje americký vyslanec Jared Kushner za jeden z pilířů v rámci snahy o ukončení války na Ukrajině, která trvá déle než čtyři roky. Kyjev by měl zároveň dostat silné bezpečnostní záruky a příslib poválečné rekonstrukce.
Kushner v příspěvku na sociální síti X zmínil tři pilíře, konkrétně silné a důvěryhodné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu ohledně budoucí agrese, cestu Ukrajiny ke členství v Evropské unii a poválečný plán obnovy, který vznikne ve spolupráci s evropskými spojenci.
"Dohromady mohou tyto elementy poskytnout Ukrajině sílu, bezpečnost, svobodu a sebevědomí pro vyjednání zbývajících složitých témat s Ruskem a také zářnou budoucnost jejím občanům," napsal vyslanec.
Kushner v pondělí mluvil s poradcem Kremlu Jurijem Ušakovem i se zástupci Ukrajiny, Německa, Francie, Velké Británie, Polska, Itálie, EU a NATO. Podle jeho slov se mluvilo o zajištění přímých rozhovorů mezi Evropou a Ruskem a o přípravách agendy na příští trojstranné jednání.
Podle amerického diplomata má i nadále být Severoatlantická aliance klíčovým pilířem evropské bezpečnosti společně s dalšími existujícími evropskými institucemi a smlouvami. "Jakákoliv konečná mírová dohoda musí být odsouhlasena Ruskem i Ukrajinou," zdůraznil člověk blízký americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Jared Kushner , válka na Ukrajině , Ukrajina , EU (Evropská unie) , NATO , Čína
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Zdroj: Libor Novák