Pavlová je úplně mimo, míní poslanci z koalice i opozice. Hrad čelí další kritice

Pražský hrad čelí další kritice. Tentokrát není jejím cílem jen prezident Petr Pavel, ale i první dáma Eva Pavlová, která se snažila manžela zastat. Podle některých politiků z jinak soupeřících bloků v Poslanecké sněmovně je však se svými argumenty úplně mimo.
Pavlová se manžela zastala, když zmínila, že stát letos poprvé pevně stanovil termín komunálních voleb zákonem. "Zároveň ale neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji, a to nejen ze zahraničí, ale ani z jiného místa v České republice, kde právě pracují, studují nebo tráví čas," uvedla na svém instagramovém profilu.
První dáma z toho důvodu vyzvala ke změně do budoucna. "Pokud chceme po lidech, aby se voleb účastnili, měli bychom jim zároveň pro to vytvořit podmínky," konstatovala Pavlová.
Vyjádření manželky prezidenta se však setkává s další kritikou. Například bývalá ministryně obrany Jana Černochová podotkla, že nová pravidla stanovování termínu voleb schválili poslanci a prezident Pavel podpisem pod zákonem se změnou souhlasil bez výhrad. Poukázala i na specifika obecních voleb.
"A hlavně: v komunálních volbách nelze hlasovat na voličský průkaz. Volíme zastupitelstvo konkrétní obce, ke které je naše volební právo vázáno. Možnost odvolit kandidáty své obce odkudkoli by tedy vyžadovala zásadní změnu systému, ne jen lepší organizaci voleb," napsala opoziční poslankyně na síti X.
Černochová se zastala i tehdejšího ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který změnu připravil. "V komunální politice se pohybuji dlouho a tyto volby považuji za mimořádně důležité. Proto mě mrzí, že si na ně prezident republiky letos neudělal čas. Chápu, že se ho jeho žena může chtít lidsky zastat, ale pokud sama dobrovolně vstoupí do politické debaty a kritizuje politiky, její argumentace by měla odpovídat tomu, jak komunální volby skutečně fungují. Bohužel, v tomto případě, výtka paní Pavlové míří úplně mimo," dodala politička.
S jejím vyjádřením vyslovil souhlas i vládní poslanec Patrik Nacher (ANO). "Jana Černochová to napsala přesně - prezident podepsal ten zákon a hlavně, komunální volby fakt nejsou volby do Poslanecké sněmovny," sdělil na síti X.
Pražský hrad již v pátek informoval, že prezident odjel na soukromou zahraniční cestu mimo členskou zemi Evropské unie. "V pracovním programu bude pokračovat v pondělí 19. října 2026 přijetím velvyslanců. Po celou dobu zůstává ve spojení s Kanceláří prezidenta republiky pro případ řešení jakékoliv nastalé situace," uvedla kancelář na webu.
Veřejnost především zaskočila informace, že Pavel se kvůli pobytu v zahraničí nezúčastní hlasování v obecních volbách během nadcházejícího víkendu. "Prezidenta chyba v plánování mrzí," sdělili jeho spolupracovníci.
Volby do obecních zastupitelstev a jedné třetiny Senátu se uskuteční v pátek 9. a v sobotu 10. října.
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Eva Pavlová , Jana Černochová , Patrik Nacher , Petr Pavel , volby
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Zdroj: Libor Novák