První dáma Pavlová se zmínila o lžích či výhrůžkách. Prezidenta podpořila

Českou politikou od úterního odpoledne otřásá kauza esemesek, jejichž prostřednictvím vyvíjel ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) nátlak na prezidenta Petra Pavla ve věci jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Hlavy státu se veřejně zastala i první dáma Eva Pavlová.
Pavlová se běžně věnuje vlastní agendě a k politickému dění se nevyjadřuje. Tentokrát se ale rozhodla udělat výjimku. "Lži, pomluvy, výhružky, urážky, vyvolávání strachu… Už 'za hranou'. Člověk do určité doby ignoruje, přehlíží, soustředí svou pozornost na věci prospěšné… Do určité doby," napsala na facebooku.
Pavel v úterý uvedl, že Macinka se komunikací s ním, jeho spolupracovníky a poradci snaží ovlivnit jeho postoj ke jmenování Turka. Prezident se rozhodl vystoupit po dvou zprávách pro poradce Petra Koláře. "Informace, které obsahují, považuji za mimořádně závažné. Proto jsem se rozhodl je celé zveřejnit," vysvětlil.
Hlava státu podotkla, že považuje ministrova slova za pokus o vydírání. "To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné," konstatoval s tím, že podává podnět bezpečnostním složkám a právníkům, aby posoudili, zda nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.
"Za sebe mohu říct, že na mě zastrašování neplatí a budu se i nadále řídit především ústavou a zájmy České republiky," vzkázal prezident Pavel občanům.
Policie v úterý informovala, že podnět od prezidentské kanceláře obdržela a hodlá vyhodnotit trestně-právní relevanci textových zpráv. Případem se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). "Jde o běžný postup v případech, kdy se podezření na protiprávní jednání týká ústavního činitele, přičemž tento postup bez ohledu na konkretní skutkový děj či jeho závažnost pramení z našich vnitřních předpisů," sdělili strážci zákona.
